Минобороны: Средства ПВО за ночь сбили 33 украинских беспилотника

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Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 23 июня уничтожили над территорией российских регионов 33 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
В пресс-службе оборонного ведомства уточнили, что всего минувшей ночью атакам подверглись четыре региона России. Самая напряжённая ситуация была в Брянской области. Там были сбиты либо блокированы с помощью средств радиоэлектронной борьбы 28 дронов ВСУ самолётного типа. В результате падения обломков БПЛА жертв и разрушений наземных объектов не зафиксировано.
Два беспилотника были сбиты в Смоленской области. Один из них уничтожили в непосредственной близости от областного центра, второй — над Ярцево. Ещё два БПЛА были ликвидированы над территорией Липецкой области, ещё один — в Тульской области.
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Александр Бойцов