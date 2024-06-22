Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
О потере боевиками ВСУ канадской боевой бронированной машины Senator впервые с начала спецоперации сообщило Минобороны России. Кроме того, враг лишился более 140 человек. Противника уничтожила группировка «Восток» ВС РФ.
«Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике», – уточнили в ведомстве.
Также украинские неонацисты лишились четырех машин, британской гаубицы FH-70, американской гаубицы М198, а также станции для ведения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель-AD».
Российская спецоперация в Донбассе продолжается. Руководство РФ предлагает киевскому режиму мирные переговоры, но для этого Украина должна выполнить ряд условий. В Киеве предложения считают обманом.
Читайте также:
Подполье: Под Киевом на платформы грузят военную технику
В Киеве произошел взрыв на ТЭЦ
Филиппо: Разрешение США наносить Киеву удары по РФ ведёт к третьей мировой войне
Никита Кротов