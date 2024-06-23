Минобороны: Севастополь был атакован ВСУ американскими ракетами ATACMS

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva
Украина нанесла удар по Севастополю оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Они были также оснащены кассетными боеприпасами.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Российские системы противовоздушной обороны сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря. Одна ракета в конечной фазе полёта отклонилась от курса и взорвалась над территорией города.
В результате падения фрагментов кассетных суббоеприпасов погибли три человека — один взрослый и два ребёнка, младшему из которых было всего два года. Около 100 человек получили ранения. В одном многоквартирном доме возникло небольшое возгорание, которое было быстро ликвидировано пожарными. Также вблизи санатория «Лазурь» загорелся лес.
Читайте также:
Развожаев: Количество погибших в Севастополе увеличилось до трёх человек
Губернатор Развожаев: В Севастополе 14 человек пострадали после атаки ВСУ
Губернатор Развожаев : В Севастополе работают системы ПВО
Александр Бойцов