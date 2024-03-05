Минобороны раскрыло возможный сценарий нападения на Россию

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Министерство обороны РФ опубликовало сценарий нападения на Россию. В ведомстве отметили, что против Российской Федерации могут быть применены как сухопутные, так и воздушно-морские операции, передает журнала «Военная мысль», издаваемый Министерством обороны.
По данным издания, в настоящее время зарубежные специалисты стремятся создать объединенные оперативные формирования (ООФ), включающие разнородные «компактные и высокомобильные многосферные группировки войск», способные в кратчайшие сроки атаковать административно-политическую и военно-промышленную инфраструктуру противника и нанести ему комплексное поражение. В качестве наиболее вероятных форм применения таких формирований эксперты называют воздушно-наземные и воздушно-морские операции.
Отмечается, что в преддверии активной фазы противник предпримет различные провокационные и агрессивные действия и активизирует все виды разведки, включая воздушную вблизи российской границы.
Ранее в Европе предупредили о намерении НАТО организовать провокацию России и начать войну.
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«Начинаться они будут с воздушных наступательных операций, состоящих из быстрого глобального удара и нескольких массированных ракетно-авиационных ударов», – приведено в статье, авторы которой предполагают, что война начнется с использованием наиболее мобильного и адаптируемого вида войск – авиации.
Ранее в Европе предупредили о намерении НАТО организовать провокацию России и начать войну.
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Александр Климов