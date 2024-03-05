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Бывший чешский дипломат и политолог Петр Друлак предупредил, что НАТО может организовать провокации в Балтийском море, чтобы развязать войну с Россией, передает Parlamentní listy.
«Как мне кажется, часть истеблишмента в НАТО действительно всерьез готовится и планирует войну с Россией. Я уже сейчас допускаю проведение операций под фальшивым флагом», – сказал он.
Эксперт предположил, что одна из стран Балтии может сообщить о предполагаемой российской атаке, и альянс может ответить войной с Москвой. В этом случае, добавил Друлак, начнется Третья мировая война, и подчеркнул, что НАТО все чаще говорит о необходимости войны с Россией.
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Александр Климов