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НАТО планирует отправить свои войска на Украину из-за того, что Киев уже потерял большое количество территорий, об этом пишет американское издание The Military Watch Magazine.
«Заявление Макрона было сделано после серьезных украинских провалов и продолжающейся потери территории из-за быстрого сокращения боевых возможностей страны», — прокомментировал ситуацию автор статьи.
В MWM отметили, что Вооружённые силы Украины остро нуждаются не только в оружии и боеприпасах, но и в пополнении личного состава.
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