В Албании открыли первую на Западных Балканах авиабазу НАТО

Фото: iStock/gorodenkoff
В Республике Албания открыли авиационную базу НАТО, об этом сообщили в пресс-службе альянса.
Этот объект стал первой базой Североатлантического альянса на Западных Балканах.
Уточняется, что авиационная база организации построена на бывшем советском аэродроме. Она располагается в городе Кучова, в 80 километрах от столицы Албании Тираны.
Также известно, что на реконструкцию объекта потратили 50 миллионов евро.
Напомним, ранее американский миллиардер Илон Маск задался вопросом о рациональности существования Североатлантического альянса в наше время. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
НАТО придётся воевать с Россией в случае поражения Украины, заявили в Пентагоне
Газета Bild опубликовала четырехэтапный план нападения России на НАТО
Asia Times: НАТО не сможет снарядить войска при войне с Россией
Уточняется, что авиационная база организации построена на бывшем советском аэродроме. Она располагается в городе Кучова, в 80 километрах от столицы Албании Тираны.
Напомним, ранее американский миллиардер Илон Маск задался вопросом о рациональности существования Североатлантического альянса в наше время. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
НАТО придётся воевать с Россией в случае поражения Украины, заявили в Пентагоне
Газета Bild опубликовала четырехэтапный план нападения России на НАТО
Asia Times: НАТО не сможет снарядить войска при войне с Россией
Евгения Парфентьева