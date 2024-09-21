Минобороны РФ рассекретило документы к 80-летию освобождения Таллина от фашистов

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Минобороны России рассекретило документы к 80-летию освобождения города Таллина – столицы Эстонии – от немецко-фашистских захватчиков. Они представлены на сайте ведомства.
Отмечается, что там появился новый исторический раздел «Освобождённый Таллин утопал в цветах» с уникальными рассекреченными документами из фондов Центрального архива Минобороны РФ.
Напомним, что Таллин Эстонской ССР был освобождён от немецкой оккупации 22 сентября 1944 года по итогам Прибалтийском стратегической наступательной операции. В освобождении участвовали войска Ленинградского фронта под командованием маршала Леонида Говорова, а также силы Краснознаменного Балтийского флота и 12-й воздушной армии.
Немецкая армия тщательно удерживала Прибалтику, поскольку через неё у Красной Армии был доступ к Балтийскому морю и границам Восточной Пруссии. Советские военные нанесли неожиданный для немецкого командования удар, в результате чего военные бежали из столицы Таллина. В общей сложности операция продлилась менее 10 дней.
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Напомним, что Таллин Эстонской ССР был освобождён от немецкой оккупации 22 сентября 1944 года по итогам Прибалтийском стратегической наступательной операции. В освобождении участвовали войска Ленинградского фронта под командованием маршала Леонида Говорова, а также силы Краснознаменного Балтийского флота и 12-й воздушной армии.
Немецкая армия тщательно удерживала Прибалтику, поскольку через неё у Красной Армии был доступ к Балтийскому морю и границам Восточной Пруссии. Советские военные нанесли неожиданный для немецкого командования удар, в результате чего военные бежали из столицы Таллина. В общей сложности операция продлилась менее 10 дней.
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Анастасия Чинкова