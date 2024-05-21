Минобороны России показало кадры учения с нестратегическим ядерным оружием

Видео: Минобороны России
Министерство обороны России опубликовало видео с учений с нестратегическим ядерным оружием. Кадры доступны в Telegram-канале военного ведомства.
Уточняется, что ролик демонстрирует выдвижение оперативно-тактических комплексов «Искандер», установку на них ракет и носитель гиперзвуковых ракет «Кинжал». Также на кадрах можно увидеть истребитель МиГ-31 на аэродроме.
Ранее генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования «Булава» принята на вооружение ВС РФ.
Напомним, данные учения проводятся для поддержания готовности техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия. Такой шаг был предпринят в ответ на провокационные заявления и угрозы некоторых западных официальных лиц в адрес РФ.
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Ранее генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования «Булава» принята на вооружение ВС РФ.
Напомним, данные учения проводятся для поддержания готовности техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия. Такой шаг был предпринят в ответ на провокационные заявления и угрозы некоторых западных официальных лиц в адрес РФ.
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Екатерина Коршунова