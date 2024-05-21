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Минобороны России показало кадры учения с нестратегическим ядерным оружием

21 мая 2024, 19:17

Видео: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало видео с учений с нестратегическим ядерным оружием. Кадры доступны в Telegram-канале военного ведомства.
Уточняется, что ролик демонстрирует выдвижение оперативно-тактических комплексов «Искандер», установку на них ракет и носитель гиперзвуковых ракет «Кинжал». Также на кадрах можно увидеть истребитель МиГ-31 на аэродроме.

Ранее генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования «Булава» принята на вооружение ВС РФ.



Напомним, данные учения проводятся для поддержания готовности техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия. Такой шаг был предпринят в ответ на провокационные заявления и угрозы некоторых западных официальных лиц в адрес РФ.

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#вс рф
#минобороны рф
В Польше нашли две проблемы, мешающие отгородиться от России
Анатилик Вольский: у Польши нет земли и денег для постройки «щита» от России
21 мая 2024, 19:26

Фото: iStock/ffikretow

Польша столкнется с серьезными проблемами при реализации проекта по укреплению границ с Россией и Белоруссией, заявил военный аналитик Ярослав Вольский изданию Rzeczpospolita.
«Основная проблема здесь — законодательная. Вопреки распространенному мнению, у государства мало земли в собственности», — отметил Вольский, пояснив, что большая часть земли принадлежит частным владельцам.
По его словам, эту землю нужно либо выкупить, либо выплатить компенсацию владельцам, что потребует значительных средств. Вольский также выразил сомнение, что в Польше достаточно специалистов для выполнения такого сложного проекта.

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НАТО готовится к противостоянию с Россией
Генерал ВСУ: НАТО начнет провоцировать РФ, когда подготовится к противостоянию
21 мая 2024, 18:50

Фото: iStock/VanderWolf-Images

НАТО планирует подготовить экономику и армию, чтобы начать провоцировать России. Так считает отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.
«На данном этапе блок НАТО еще не готов к войне с Россией. Нужно запустить экономику, подготовить необходимое количество войск на всякий случай. Тогда уже можно будет, скажем так, более активно провоцировать», — заявил Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».

Он пояснил, что НАТО пытается «играть в долгую», делая это за счёт Украины. По словам Кривоноса, альянс Запад ещё не до конца готов к противостоянию с Москвой.

Отставной генерал добавил, что сейчас НАТО жертвует Украиной и пытается уменьшить число собственных проблем.

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#сша
#youtube
#нато
#запад
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Россия начала ядерные учения — видео
МО: РФ начала первый этап учения с отработкой применения нестратегического ЯО
21 мая 2024, 17:56

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Россия начала первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, мероприятие проходит в Южном военном округе. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего ВС РФ, в Южном военном округе под руководством Генерального штаба началось проведение первого этапа учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

На первом этапе личный состав ракетных соединений отработают учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для ОТРК «Искандер». Кроме того, военные снарядят ими снаряжения ими ракеты-носители и отработают скрытное выдвижение в район для подготовки к ракетным пускам.

Также в ведомстве уточнили, что личный состав ВКС РФ, задействованный в учении работает со снаряжением специальных боевых частей авиационных средств поражения, в том числе гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Напомним, что данные учения проводятся для поддержания готовности техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия. Такой шаг был предпринят в ответ на провокационные заявления и угрозы некоторых западных официальных лиц в адрес России.

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#данные
#вкс
#вс рф
#ракеты
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Политолог Дудаков призвал не преувеличивать влияние Тейлор Свифт на политику
21 мая 2024, 17:55

Фото: iStock/OGULCAN AKSOY

Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что американская поп-исполнительница Тейлор Свифт хоть и обладает определённым влиянием на умы своих слушателей, однако коренным образом определить ход предстоящих выборов она всё же не в силах.
«Я бы не стал преувеличивать значимость Тейлор Свифт. Да, сейчас она самая популярная певица в США, у нее огромное количество фанатов. И мы помним, как она активно поддерживала президента США Джо Байдена. Но звёзды звёздами, а политика политикой. Её фанаты, наверное, могут к ней прислушаться, но немалое количество её фанатов и так будет голосовать за Байдена», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Дудаков.

Он также выразил уверенность в том, что певица не станет поддерживать экс-президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп потребовал от нынешнего главы государства Джозефа Байдена сдать тест на наркотики перед президентскими дебатами.

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#сша
#политика
#дональд трамп
#певица
#байден
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Генерал Бэрронс раскрыл шокирующий план «удара Путина» по Британии
Генерал Бэрронс: британская ПВО бессильна перед российскими ракетами
21 мая 2024, 17:12

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Экс-командующий Командованием объединенных сил Великобритании генерал Ричард Лоусон Бэрронс заявил, что если российский лидер Владимир Путин отдаст приказ о ракетном ударе по Британии, то ПВО страны окажется бессильна. Об этом сообщает The Sun.
По мнению Бэрронса, в настоящее время даже у Киева более мощная противовоздушная и противоракетная оборона. Генерал отметил, что для исправления положения в стране потребуются годы и миллиарды финансовых средств.

Бэрронс добавил, что российский план удара по Великобритании, вероятно, предполагает запуск ракет волнами по 60-90 штук за раз. Он заключил, что королевство абсолютно точно не сможет отразить такой удар.

Ранее экс-глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав подверг критике уровень британских расходов на оборону. Дирлав утверждает, что он не является достаточным для отражения угроз, которые исходят от РФ и КНР.

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#оборона
#план
#минобороны
#удар
#рф
#великобритания
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Глава правительства Чечни Муслим Хучиев сложил полномочия
21 мая 2024, 17:10

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев сложил свои полномочия, сообщил Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.
«Я могу твердо сказать, что Муслим Магомедович — истинный патриот нашего Отечества. Он является человеком слова и дела, и я готов поручиться за него без малейшего сомнения», — написал Кадыров.
Исполняющим обязанности главы чеченского правительства назначен Иса Тумхаджиев. Других подробностей Кадыров не привел.

На прошлой неделе в отставку ушел председатель парламента республики Магомед Даудов.

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#патриот
#всу
#минобороны
#зеленский
#кадыров
#рф
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Лига геев Литвы пригласила немецких военных на ЛГБТ*-парад
Лига геев Литвы пригласила солдат бундесвера поучаствовать в ЛГБТ*-параде
21 мая 2024, 17:03

Фото: iStock/huettenhoelscher

Лига геев Литвы пригласила расквартированных в республике немецких солдат принять участие в летнем ЛГБТ*-параде.
Об этом рассказал Telegram-канал «Sputnik Литва».

По словам главы организации Владимира Симонко, в настоящее время с офицерами бундесвера ведутся переговоры об их участии в марше. Если они выразят согласие, то это будет первым случаем, когда в марше примут участие войска НАТО, отметил он.

По мнению Симонко, подобное сотрудничество выгодно для всех сторон, поскольку участие немецких военных в мероприятии поможет показать важность для ФРГ защиты прав всех групп общества.

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#лгбт
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Молчание не золото: в ООН не объяснили замалчивание атак ВСУ на Белгородскую область
РИА: ООН не стала комментировать атаки ВСУ на Белгородскую область
21 мая 2024, 16:29

Фото: istockphoto.com/Viktor Sidorov

В ООН не смогли объяснить, почему замалчиваются атаки ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом молчат представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Последние, правда, прокомментировали гуманитарную ситуацию для Харьковчан, однако ни одна вышеупомянутая международная организация не упоминала на брифингах ООН о последствиях ударов со стороны ВСУ для мирных жителей Белгородской области. По людям ежедневно бьют в течение практически шести месяцев.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, на фоне которой коллективный Запад не гнушается даже самых подлых методов противостояния.

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#россия
#белгородская область
#всу
#спецоперация
#оон
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Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента
21 мая 2024, 16:10

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента России.
Информация об этом появилась на официальном портале правовой информации 21 мая.

Толстой занимал эту должность с мая 2012 года и отвечал за вопросы культуры и искусства.

14 мая Путин подписал указы о руководстве администрации президента РФ, в которых были назначены помощники и советники главы государства. Однако Толстого в этом списке не было.

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#информация
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