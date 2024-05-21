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Костюмы-невидимки помогли российским бойцам спастись от дронов

HiderX: костюмы-невидимки помогли спастись группе бойцов РФ, укрыв от дронов ВСУ
21 мая 2024, 09:28
Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

Маскировочные «костюмы-невидимки» помогли группе российских бойцов в течение трех дней переждать в убежище атаку противника. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на компанию-разработчик костюмов HiderX.
С помощью маскировочных костюмов бойцам ВС РФ удалось выбраться в безопасное место. Отмечается, что в специальных маскхалатах беспилотные летательные аппараты ВСУ не видели российских военнослужащих.

По информации источника, если беспилотник подлетал близко, то солдат садился на корточки, и дрон его терял. Таким образом, ​пять бойцов ВС РФ успешно выдержали массированную атаку украинской ​армии.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
В Германии поддержали план США по использованию доходов от активов России
Bloomberg: ФРГ поддержала план США по использованию доходов от активов РФ
21 мая 2024, 10:29

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Берлин готов поддержать предложенный Вашингтоном план по использованию доходов от замороженных активов РФ.
Согласно агентству Bloomberg, немецкие официальные лица выразили готовность поддержать план США по направлению будущих доходов от российских активов в помощь Украине на сумму $50 млрд.

Это может ускорить обеспечение Киева новым значительным пакетом помощи. Европейские чиновники также согласны с использованием будущих доходов от активов как менее рискованной альтернативой конфискации основной суммы замороженных российских активов.

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#запад
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Российские военнослужащие рассказали об обстановке в освобожденной Плетеневке
21 мая 2024, 10:19

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военные группировки «Север» сообщили о ситуации в Плетеневке, Харьковская область, освобожденной в середине мая, пишут «Известия».
Минобороны РФ 21 мая представило видео из освобожденного населенного пункта. Подразделения начали спецоперацию в окрестностях Плетеневки, где боевики из украинских подразделений систематически обстреливали населенные пункты Белгородской области.

В каждом доме украинские военные создали огневые точки. ВСУ продолжают атаку, однако российские военные характеризуют работу своих сил как эффективную и уверенную. Каждый день группировки «Север» продвигаются вглубь оккупированных территорий.

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#минобороны рф
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#всу
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В ЛНР рассказали о бегстве ВСУ из Клещеевки
Марочко сообщил о бегстве ВСУ с позиций в Клещеевке
21 мая 2024, 09:43

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко написал в своем Telegram-канале, что боевики украинской армии оставили свои позиции в селе Клещеевка на донецком направлении.
Марочко отметил, что отступление носило хаотичный характер, однако по факту, это было бегством от ВС РФ. Он добавил, что на данный момент российские солдаты проводят зачистку окраин Клещеевки.

Ранее сообщалось, что спецподразделение «Тимур» Главного разведывательного управления (ГУР) Украины отступило в результате боев на северо-западе Волчанска.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#солдаты
#всу
#вс рф
#спецоперация
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В Харькове после взрыва поврежден объект транспортной инфраструктуры, есть посрадавший
Мэр Харькова Терехов: в городе поврежден объект транспортной инфраструктуры
21 мая 2024, 09:41

Фото: iStock/Leonid Ikan

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о повреждении объекта транспортной инфраструктуры в городе после взрыва. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Относительно утреннего прилета – целью был объект транспортной инфраструктуры. Предварительно есть один пострадавший человек», — написал он.

О каком объекте идет речь, Терехов не уточнил.

Ранее он сообщал, что Харьков окончательно лишился возможности самостоятельно генерировать электричество из-за серьёзных разрушений энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что в городе были разрушены все трансформаторные подстанции и Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#электричество
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#Харьков
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Птицы стали облетать Украину из-за боевых действий
Большие подорлики начали облетать территорию Украины из-за военных действий
21 мая 2024, 09:00

Фото: iStock/rootstocks

Большие подорлики стали облетать районы, которые затронул военный конфликт России и Украины. Об этом пишет РБК.
Учеными были проведены исследования. Результаты показали, что после начала СВО птицы пролетали в среднем дополнительные 85 километров, а путь их длился на 55 часов дольше. Отмечается, что до начала конфликта 90 процентов больших подорликов останавливались на Украине. Теперь — только 32 процента. Некоторые вообще облетают территорию страны.

Кроме этого, птицы испытали стресс. По мнению авторов исследования, это может плохо сказаться на их размножении.

Ранее сообщалось, что косатки потопили судно в Гибралтарском проливе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Итоги контрнаступления ВСУ сравнили с операцией ВС России под Харьковом
Экс-министр Рева: Армия РФ за три дня добилась большего, чем ВСУ за все лето
21 мая 2024, 08:50

Фото: iStock/IherPhoto

Бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева заявил, что российские военные за три дня наступления в Харьковской области добились больших результатов, чем ВСУ за все время наступления прошлым летом. Об этом Рева сообщил в интервью, его слова приводит РИА Новости.
Рева отметил, что оборонительные укрепления в Харьковской области, которые ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский приводил в пример, стали «потемкинскими деревнями». Он также подчеркнул, что линии обороны, как стало известно позднее, оказались не достроены.

По словам экс-министра социальной политики, ВС РФ возводили такие укрепления во время контрнаступления украинской армии, что за четыре месяца противник смог пробиться вперед только на 8-12 километров, так и не дойдя до первой линии обороны.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
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#спецоперация
#украина
#россия
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Освобождение Белогоровки и наступление ВСУ на Харьковщине: последние новости СВО
21 мая 2024, 08:38

Фото: iStock/SergeyVButorin

Минобороны РФ сообщило об освобождении Белогоровки российскими войсками. Также сообщается о значительном продвижении на Часовоярском направлении. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где готовится наступление ВС РФ, читайте в материале «Радио 1».

Слобожанское направление

Российские войска освободили почти половину территории Волчанска, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Передовые группы ВС РФ вышли к разрушенному мосту на улице Привокзальной. Продолжается вытеснение противника.


Бахмутское направление


Ожесточенные бои зафиксированы на территории микрорайона Канал в Часов Яре. На южном фланге территория заказника Ступки-Голубовские-2 практически полностью перешла под контроль ВС РФ.
В ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны
В ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны


Донецкое направление


ВС РФ перешли в атаку в районе Нетайлово, бои идут в районе улиц Колхозная и Набережная. В Красногоровке российская армия продолжают давить на оборону ВСУ с востока.


Часовоярское направление


Зафиксированы активные боевые действия ВС РФ на Часовоярском направлении. Российские военные наступают на восточные окраины города. Параллельно, ВС РФ стремятся улучшить свои позиции по флангам. Есть продвижения в районе Богдановки.


Харьковское направление


Продолжаются активные противостояния в районе Липцов. Южнее Лукьянцев также идут бои за важные высоты. В настоящее время южная часть СНТ «Лира-1» в Харьковской области находится в серой зоне. Пока что ВС РФ не удалось там закрепиться, так как враг периодически контратакует и предпринимает попытки дерзких наступлений.

В эфире украинского ТВ прозвучала информация о то, что ВС РФ могут начать наступление в Харьковской области еще по одному направлению. Об этом заявил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов Юрий Федоренко. По его словам, ближайший период для ВСУ будет очень сложным.

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#военные
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#вс рф
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ВС РФ ударили по поставляющей снаряды из Румынии украинской ж/д станции, сообщило подполье
Лебедев: нанесен удар по пути снабжения ВСУ западной техникой в Одесской области
21 мая 2024, 08:28

Фото: iStock/maki_shmaki

Вооруженные силы РФ нанесли удар по железнодорожной станции в Черноморске Одесской области. Через нее на Украину поставляют составы с техникой и снарядами из Румынии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
Лебедев сообщил, что ночью 21 мая город Черноморск получил 3 удара. Зафиксированы они были в направлении ж/д станции «Черноморск-порт». Местные жители слышали работу ПВО. Около трех ночи прозвучал второй удар. В городе частично пропало электричество.

По словам подпольщика, составы, везущие снаряды и военную технику через Затоку из Румынии, по пути заходят для пересортировки на станцию морского порта. Около станции находятся складские помещения, а таможенный пост «Ильичевск» используется как пункт временной дислокации иностранных наемников и военных.

Лебедев заключил, что после второго взрыва в сторону ж/д станции направилось 7 машин скорой помощи.

Ранее сообщалось, что российские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ в ДНР. Военными ВС РФ был обнаружен опорный пункт противника. Ночью они начали штурм. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#вс рф
#удар
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Российские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ в ДНР
Уссурийские бойцы ВДВ взяли штурмом опорник ВСУ в районе Андреевки и Курдюмовки
21 мая 2024, 08:06

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Уссурийские десантники взяли штурмом опорный пункт Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Андреевка и Курдюмовка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Сообщается, что российскими военными был обнаружен опорный пункт противника. Они приняли решение взять его штурмом. ВС РФ в течение дня работали над закреплением на позициях, ночью начали штурм. Операция проводилась с помощью снайперского и стрелкового оружия. Как только все огневые точки были подавлены, военные вошли в опорник. Часть солдат ВСУ сдались в плен, другие сбежали.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что российские саперы дистанционно уничтожили более 70 лодок ВСУ под Херсоном. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#операция
#военные
#солдаты
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