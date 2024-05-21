Костюмы-невидимки помогли российским бойцам спастись от дронов

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Маскировочные «костюмы-невидимки» помогли группе российских бойцов в течение трех дней переждать в убежище атаку противника. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на компанию-разработчик костюмов HiderX.
С помощью маскировочных костюмов бойцам ВС РФ удалось выбраться в безопасное место. Отмечается, что в специальных маскхалатах беспилотные летательные аппараты ВСУ не видели российских военнослужащих.
По информации источника, если беспилотник подлетал близко, то солдат садился на корточки, и дрон его терял. Таким образом, пять бойцов ВС РФ успешно выдержали массированную атаку украинской армии.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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По информации источника, если беспилотник подлетал близко, то солдат садился на корточки, и дрон его терял. Таким образом, пять бойцов ВС РФ успешно выдержали массированную атаку украинской армии.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова