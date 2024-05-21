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Бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева заявил, что российские военные за три дня наступления в Харьковской области добились больших результатов, чем ВСУ за все время наступления прошлым летом. Об этом Рева сообщил в интервью, его слова приводит РИА Новости.
Рева отметил, что оборонительные укрепления в Харьковской области, которые ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский приводил в пример, стали «потемкинскими деревнями». Он также подчеркнул, что линии обороны, как стало известно позднее, оказались не достроены.
По словам экс-министра социальной политики, ВС РФ возводили такие укрепления во время контрнаступления украинской армии, что за четыре месяца противник смог пробиться вперед только на 8-12 километров, так и не дойдя до первой линии обороны.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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По словам экс-министра социальной политики, ВС РФ возводили такие укрепления во время контрнаступления украинской армии, что за четыре месяца противник смог пробиться вперед только на 8-12 километров, так и не дойдя до первой линии обороны.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова