Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Итоги контрнаступления ВСУ сравнили с операцией ВС России под Харьковом

Итоги контрнаступления ВСУ сравнили с операцией ВС России под Харьковом

Экс-министр Рева: Армия РФ за три дня добилась большего, чем ВСУ за все лето
21 мая 2024, 08:50
Фото: iStock/IherPhoto

Фото: iStock/IherPhoto

Бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева заявил, что российские военные за три дня наступления в Харьковской области добились больших результатов, чем ВСУ за все время наступления прошлым летом. Об этом Рева сообщил в интервью, его слова приводит РИА Новости.
Рева отметил, что оборонительные укрепления в Харьковской области, которые ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский приводил в пример, стали «потемкинскими деревнями». Он также подчеркнул, что линии обороны, как стало известно позднее, оказались не достроены.

По словам экс-министра социальной политики, ВС РФ возводили такие укрепления во время контрнаступления украинской армии, что за четыре месяца противник смог пробиться вперед только на 8-12 километров, так и не дойдя до первой линии обороны.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Бондаренко: в офисе Зеленского началась истерика из-за удара РФ под Харьковом

«ВО»: ВС РФ уничтожили крупнейшую газокомпрессорную станцию Украины

Военный эксперт Подоляка: в Волчанске продолжаются бои
#вс рф
#всу
#спецоперация
#украина
#россия
Достижения.рф