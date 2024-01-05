Минобороны Румынии засекретило военную помощь Украине

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Министерство обороны Румынии засекретило от депутатов военную помощь Украине.
«Запрашиваемая информация является секретной и, в соответствии с положениями Закона о свободном доступе к информации, представляющей общественный интерес, она не подлежит свободному доступу граждан», — процитировал Тэнасэ ответ на соответствующий запрос.
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