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Минобороны Румынии засекретило военную помощь Украине

Депутат Тэнасэ: Минобороны Румынии засекретило военную помощь Украине
05 января 2024, 13:25
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Министерство обороны Румынии засекретило от депутатов военную помощь Украине.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на румынского депутата парламента Дана Тэнасэ.

«Запрашиваемая информация является секретной и, в соответствии с положениями Закона о свободном доступе к информации, представляющей общественный интерес, она не подлежит свободному доступу граждан», — процитировал Тэнасэ ответ на соответствующий запрос.

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В Крыму заявили, что Зеленский попадет на полуостров только в наручниках
Константинов заявил, что Зеленский попадет на полуостров только в наручниках
05 января 2024, 13:12

Фото: iStock/Yingko

Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что Владимир Зеленский и его подельники смогут попасть на полуостров только в наручниках и под конвоем. Об этом сообщает РИА Новости.
Константинов отметил, что возможности украинского лидера заключаются только в том, чтобы «гадить в Черноморском регионе по-мелкому». Он также отметил, что прошлый год начинался с таких же угроз, однако они ни к чему не привели.

Константинов дополнил, что киевский режим способен лишь исключительно на создание кровавых терактов против мирных граждан.

Напомним, в новом интервью британскому журналу Economist, президент Украины Владимир Зеленский раскрыл планы ВСУ на 2024 год. Он объявил, что украинские войска будут активно действовать с целью изоляции Крыма и переключатся на оборону на востоке.

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Генассамблея ООН проведет заседание из-за вето США на поправку РФ к резолюции
05 января 2024, 12:42

Фото: iStock/travelview

Генассамблея ООН 9 января проведёт пленарное заседание по факту блокировки в Совбезе со стороны США российской поправки к резолюции по Газе. Об этом пишет РИА Новости.
22 декабря СБ ООН принял резолюцию о содействии расширению доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Россия перед этим предложила к резолюции поправку, призывающую к немедленной приостановке боевых действий на территории Газы. Против поправки проголосовали только США. Великобритания, Япония, Швейцария и Албания воздержались. Остальные десять членов Совбеза ООН проголосовали за внесение в резолюцию поправки, предложенной РФ.

«Имею честь сообщить, что после вето, наложенного одним постоянным членом на заседании Совета безопасности 22 декабря 2023 года, я созову 9 января в 10:00 (18:00 мск – ред.) пленарное заседание Генеральной Ассамблеи для проведения дебатов по ситуации, в отношении которой было наложено вето», — говорится в письме председателя сессии ГА ООН Дэнниса Фрэнсиса.

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Финляндия продолжает транзит ядерного топлива из РФ
STUK: Финляндия осуществляет транзит российского ядерного топлива
05 января 2024, 12:15

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Финляндия по сей день осуществляет транзит российского ядерного топлива.
Об этом рассказал представитель пресс-службы Управления радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK) Ристо Исакссон, пишет ТАСС.

«Само по себе ядерное топливо не подпадает под санкции, и можно ожидать, что транзит будет осуществляться до тех пор, пока не будут введены санкции в отношении ядерного топлива», — рассказал Ристо Исакссон.
По его словам, в прошлом году было осуществлено несколько транзитов. Последний был проведён в декабре.

Представитель финского регулятора не уточнил, каким именно образом проходила транспортировка в условиях почти закрытой границы РФ и Финляндии.

Долгое время отношения между Российской Федерацией и Финляндией были стабильными и добрососедскими, но риторика финских властей претерпела за последнее время значительные изменения — теперь Финляндия относиться к России, как к врагу. Так, закрытие границ финской стороной заставило президент РФ Владимира Путина пойти на решительные меры, пишет NetEase.

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#финляндия
#новости
#политика
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«Позор тебе»: У дома Блинкена прошла акция в поддержку Палестины
05 января 2024, 11:10

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

В США в четверг, 4 января, прошла акция в поддержку Палестины возле дома госсекретаря Энтони Блинкена. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полицию округа Арлингтон, штат Вирджиния.
В Сети ранее было опубликовано видео, на котором демонстранты с флагами Палестины выливают на проезжающий мимо служебный внедорожник Блинкена красную краску, имитирующую кровь, и кричат «Позор тебе».

Отмечается, что полиция американского штата не стала задерживать протестующих. При этом акции длилась около полутора часов.



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#полиция
#сша
#израиль
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Южная Корея оперативно ответила на запуск ракет КНДР
05 января 2024, 10:46

Фото: iStock/HStocks

Вооруженные силы Южной Кореи ответили на запуск ракет КНДР учебными стрельбами в Желтом море.
Южная Корея ответила на выпуск КНДР около 200 артиллерийских снарядов с западного побережья, пишет агентство Yonhap, ссылаясь на комитет начальников штабов ВС республики.

В стрельбах были задействованы морская пехота Южной Кореи, которая дислоцирована на островах Ёнпхёндо и Пэннёндо. В учениях участвовали самоходные артиллерийские установки K9.

Морские пехотинцы наносили удары по морским условным целям в первый раз с момента заключения межкорейского соглашения, которое подразумевало снижение военной напряженности от 19 сентября 2018 года.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с командованием вооружёнными силами страны, посвящённой Новому году, приказал военным быть готовыми уничтожить «сокрушительным ударом» Южную Корею и США, если те выберут путь конфронтации и вызовут конфликт. Об этом сообщает северокорейское радио «Голос Кореи».

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#южная корея
#конфликт
#новости
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КНДР нанесла удар в районе островов Пэннёндо и Ёнпхёндо
05 января 2024, 08:38

Фото: iStock/ffikretow

Армия КНДР, 5 января, в пятницу с 9.00 за 2 часа произвела более 200 выстрелов береговой артиллерии рядом с южнокорейскими островами Пэннёндо и Ёнпхёндо.
Все снаряды приземлились на северокорейской территории, пишет агентство Рёнхап, ссылаясь на военных Южной Кореи.
На островах Ёнпхёндо объявили эвакуация граждан из-за КНДР.

Напомним, по военному соглашению между Южной и Северной Кореей от 19 сентября 2018 года установили морскую демилитаризованную зона, чтобы предотвратить военные столкновения в районах рядом с NLL в Желтом и Восточном морях.
Артиллерийская стрельба и морские маневры в этой зоне противоречит условиям военного соглашения.

КНДР открывала артобстрел демилитаризованной зоны 6 декабря 2022 года в рядом с уездами Косон и Кымган в провинции Канвондо.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с командованием вооружёнными силами страны, посвящённой Новому году, приказал военным быть готовыми уничтожить «сокрушительным ударом» Южную Корею и США, если те выберут путь конфронтации и вызовут конфликт. Об этом сообщает северокорейское радио «Голос Кореи».

Кроме того, северокорейский лидер отметил необходимость дальше затачивать меч для защиты мира и безопасности в стране.

Также лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о невозможности объединения с Южной Кореей. Его слова передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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#кндр
#политика
#конфликт
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Депутат Рады Кучеренко призывает Зеленского разобраться с Польшей
05 января 2024, 08:14

Фото: iStock/Stadtratte

Депутат Верховной рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко обращается к Владимиру Зеленскому с призывом решить вопрос с блокировкой польско-украинской границы.
По мнению депутата, Киев не способен «воевать на несколько фронтов» Кучеренко разместил пост в соцсетях. Его озадачивает ситуация с Польшей, «которая не может не беспокоить». По его словам, мир не является украиноцентричным и «никогда таким не будет».

«Лучше к этому подготовиться заранее, с чем у нас с вами, к сожалению, могут быть большие и очевидные проблемы», - сказал Кучеренко.
По мнению депутата, Киеву нельзя подходить к оценке ситуации на границе «односторонне и упрощенно».

«Необходимо понять основы и реальную проблематику стороны стратегических партнеров – «поляков и Польши»,-советует депутат.
Кучеренко призывает Зеленского «взять эту ситуацию под свой личный контроль» и определить чёткую, прагматичную и комплексную позицию Украины и украинцев.

В начале ноября 2023 года польские перевозчики и фермеры заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, требуя восстановить отмененную систему разрешений для коммерческих перевозчиков из Украины, сделав исключение для гумпомощи и припасов для ВСУ. Также в числе требований приостановка действия лицензий для компаний, которые были созданы на Украине после февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что автомобильное движение временно приостановлено через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Шегини» на границе с Польшей. Об этом сообщили сотрудники патрульной полиции Львовской области. В телеграм-канале ведомства появилось сообщение о закрытии КПП в селе Шегини, а также призыв к водителям выбирать альтернативные маршруты передвижения.

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#всу
#украина
#польша
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Вашингтон разрабатывает план на случай тотальной войны на Ближнем Востоке
05 января 2024, 06:29

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Соединённые Штаты разрабатывают меры реагирования на случай разрастания палестино-израильского конфликта и его распространения на весь ближневосточный регион. Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на собственные источники в администрации президента Джо Байдена,
Как заявили источники газеты, последние события в Ираке, Иране и Ливане могут привести к тому, что действующий президент Америки Джо Байден окажется «ещё сильнее впутан в Ближний Восток» — и это в тот момент, когда стартующая кампания по его переизбранию на пост хозяина Белого дома вынуждает его сконцентрироваться на внутриполитических проблемах Штатов.

Ранее стало известно о том, что Пентагон развернул на Ближнем Востоке дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot. Кроме этого, США разместили у берегов Израиля сразу два авианосца с поддерживающими ударными группами. Вашингтон решил усилить свою группировку в регионе на фоне войны ХАМАС и Израиля.

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#сша
#палестина
#израиль
#план
#джозеф байден
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Вашингтон перестал верить в победу Киева
Экс-помощник Рейгана Даг Бэндоу: США потеряли веру в победу Украины
05 января 2024, 04:35

Фото: iStock/ValleraTo

Бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил о потере веры Соединённых Штатов в победу Украины.
«Вашингтон решил, что Киев должен договариваться и терять территории в конфликте с Россией. К сожалению, американские политики не задумались о таком исходе, когда отказались от дипломатии с Москвой. <...> Редко когда <...> американские и европейские чиновники так сильно ошибались и такой ужасной ценой для всех», — написал в статье для издания The American Conservative старший научный сотрудник Института имени Катона.
По его словам, теперь потенциальные переговоры Москвы с Киевом и Вашингтоном станут гораздо сложнее, чем могли бы быть до начала Россией специальной военной операции и в первые ее месяцы.

Ранее сообщалось, что Украине придётся принять все условия РФ, чтобы достичь мира. Об этом рассказал директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен.

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#сша
#россия
#украина
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