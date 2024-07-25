Минобороны Румынии заявило об обнаружении обломков «Герани» на своей территории

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Об обнаружении обломков беспилотника РФ «Герань» на своей территории заявили в румынском Минобороны. Там уточнили, что аппарат нашли в Плауру на берегу Дуная, напротив крепости Измаил. В российском оборонном ведомстве эти данные пока никак не прокомментировали.
Ранее сообщалось, что между Украиной и Румынией подписан договор о военной помощи. Согласно документу, Киев получит комплекс Patriot. Кроме того, Румыния обеспечит коридор для подвоза военной и гуманитарной помощи Украине из других государств.
Также румынские власти помогут пилотам Украины освоить истребители F-16 американского производства. Соглашение подписали глава киевского режима Владимир Зеленский и его коллега Карл Йоханнис.
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Никита Кротов