США приостановят все заказы по Patriot, чтобы обеспечить средствами ПВО Украину

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В четверг правительство США планирует объявить о временной приостановке всех заказов на зенитные ракетные комплексы Patriot, чтобы направить эти системы противовоздушной обороны в Украину.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Согласно их данным, среди европейских стран, ожидающих поставок Patriot от США, находятся Германия, Польша и Румыния.
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