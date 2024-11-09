Израиль атаковал военные заводы в Сирии

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Израильские военно-воздушные силы ударили по военным заводам и складам в Сирии. Об этом сообщает телеканал Al Hadath. Атака авиации, как отмечается, пришлась к юго-востоку от сирийского города Алеппо.
По данным телеканала, взрывы от авиаударов прогремели в промышленном квартале Эс-Сафира, где расположены военные склады и заводы.
Ранее сообщалось, что танки Израиля ударили по главной автомагистрали сирийской провинции Кунейтра. Огонь открыли с захваченных Голанских высот по трассе Кунейтра - Бир Аджам.
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Ранее сообщалось, что танки Израиля ударили по главной автомагистрали сирийской провинции Кунейтра. Огонь открыли с захваченных Голанских высот по трассе Кунейтра - Бир Аджам.
«Территория, которая подверглась обстрелу, находится на расстоянии от (одного — прим. ред.) километра до трех от пограничной линии», — сообщал информатор РИА Новости.Читайте также:
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Данил Пономарев