Израиль атаковал военные заводы в Сирии

Отношения Великобритании и Украины ухудшились после прихода нового премьер-министра Кира Стармера и формирования нового правительства. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на украинских чиновников. По их словам, Киев расстроен отсутствием новых поставок ракет Storm Shadow и тем, что Стармер до сих не приехал с визитом в отличие от своего предшественника Сунака, который приехал в течение месяца после своего назначения.