Минобороны Сирии: Жертвами авиаударов США стали военные и мирные жители

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Американские авиационные удары по восточным районам Сирии привели к жертвам среди мирного населения и военнослужащих. Кроме того, нанесён значительный ущерб объектам государственной и частной собственности.
В Минобороны Сирии отмечают, что эти авиаудары не имеют никаких оправданий и наносятся американцами с целью ослабить военный потенциал сирийской армии и ее союзников в борьбе с террористической угрозой.
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Александр Бойцов