Минобороны Словакии признало незаконной передачу Киеву военных самолётов

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Словакия незаконно передала Украине боевые истребители МиГ-29 в 2023 году. В отношении бывшего министра обороны страны Ярослава Надя готовятся юридические меры.
Об этом в социальной сети написал госсекретарь словацкого военного ведомства Игор Мелихер. Незаконность передачи истребителей Украине подтвердил также омбудсмен Роберт Доброводский, который сообщил, что оборонному министерству обороны страны не удалось найти экспертный анализ, которым Надь оправдывал передачу МиГ-29.
По словам Мелихера, Конституция Словакии запрещает правительству в отставке принимать важные решения в области внешней политики. К таким решениям, несомненно, относится передача Украине военных самолётов стоимостью более 500 миллионов евро, утверждает госсекретарь оборонного ведомства Словакии.
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Александр Бойцов