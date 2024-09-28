Минобороны сообщило о поражении солдат и техники ВСУ в Курской области

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Вертолеты Ка-52М уничтожили ракетами личный состав и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Такое заявление сделало Министерство обороны России, его цитирует информационное агентство ТАСС.
«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. По докладам авиановодчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены», – заявили в военном ведомстве.
Утверждается, что после этого экипажи приняли оперативные меры, выпустили тепловые ловушки и вернулись на базу.
Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что в Курской области уничтожена часть иностранных наемников. Он добавил, что присутствие наемников из дружественных стран в украинской армии не должно быть неожиданностью.
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Александр Климов