Фото: istockphoto/e-crow
Российские военные взяли стратегически важную высоту у Калиновки и Григоровки под Часовым Яром в ДНР. Об этом сообщил 26 сентября советник губернатора Игорь Кимаковский в интервью Первому каналу.
По данным Кимаковского, в ходе удачного штурма российские военные почти полностью освободили Калиновку от боевиков ВСУ и продвинулись в районе Григоровки севернее Часова Яра.
По данным венных, противник сосредоточил силы на угледарском направлении и не ожидал удара в Калиновке.
Сейчас наблюдается большая активность дронов ВСУ в районе Угледара. При этом натовская артиллерия там работает значительно реже.
Читайте также:
На Украине заявили про безоружность ВСУ
МО РФ: За сутки ВСУ предприняли 11 попыток прорыва в Курскую область
«Место силы»: ВС РФ уничтожили несколько F-16 ударами по аэродрому ВСУ на Западной Украине
«Получается, мы вбили такой хороший клин, заняв достаточно хорошую высоту, с которой противник корректировал свою артиллерию», — рассказал Кимаковский.
По данным венных, противник сосредоточил силы на угледарском направлении и не ожидал удара в Калиновке.
Сейчас наблюдается большая активность дронов ВСУ в районе Угледара. При этом натовская артиллерия там работает значительно реже.
«На Угледар сегодня брошены те остатки того, что есть у противника на донецком направлении. Оборона противника сильно поредела после курской авантюры», — говорит КимаковскийПока основные силы ВСУ остаются на курском направлении, ВС РФ продвигается вглубь захваченной противником территории со стороны ДНР.
Читайте также:
На Украине заявили про безоружность ВСУ
МО РФ: За сутки ВСУ предприняли 11 попыток прорыва в Курскую область
«Место силы»: ВС РФ уничтожили несколько F-16 ударами по аэродрому ВСУ на Западной Украине
Лия Мурадьян