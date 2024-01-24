Все, кто находился на борту Ил-76, погибли

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Все находившиеся на борту разбившегося в Белгородской области самолета Ил-76 погибли. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«В Корочанском районе потерпел крушение транспортный самолет. Он упал в поле недалеко от населенного пункта. Все находящиеся на борту погибли», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что место крушения воздушного борта оцеплено. Там работают все оперативные службы региона. Проводятся следственные действия.
Напомним, судно потерпело крушение около 11:00 по московскому времени в Корочанском районе Белгородской области. Как сообщили в Минобороны РФ, на борту Ил-76 находились
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Элина Позднякова