Россия начала ядерные учения — видео

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Россия начала первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, мероприятие проходит в Южном военном округе. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего ВС РФ, в Южном военном округе под руководством Генерального штаба началось проведение первого этапа учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
На первом этапе личный состав ракетных соединений отработают учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для ОТРК «Искандер». Кроме того, военные снарядят ими снаряжения ими ракеты-носители и отработают скрытное выдвижение в район для подготовки к ракетным пускам.
Также в ведомстве уточнили, что личный состав ВКС РФ, задействованный в учении работает со снаряжением специальных боевых частей авиационных средств поражения, в том числе гиперзвуковых ракет «Кинжал».
Напомним, что данные учения проводятся для поддержания готовности техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия. Такой шаг был предпринят в ответ на провокационные заявления и угрозы некоторых западных официальных лиц в адрес России.
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Элина Позднякова