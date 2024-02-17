Минобороны Венгрии признало, что Запад ведёт войну против России

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Западные страны воюют с Россией на Украине, используя западное же вооружение и средства из бюджета западных стран. Об этом заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки в ходе «Форума лидеров венгерского бизнеса – 24» в пятницу, 16 февраля.
Глава минобороны подчеркнул, что у него складывается ощущение, будто текущий конфликт никогда не завершится.
Салай-Бобровницки признал, что «Мы, Запад, ведём войну». При этом то вооружение, которое поставляется украинской армии, не адаптировано под конфликт, который сейчас разворачивается на Украине.
Вместе с тем накануне стало известно, что Германия готовит новый пакет военной помощи для Украину на сумму 1,1 миллиард евро.
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Салай-Бобровницки признал, что «Мы, Запад, ведём войну». При этом то вооружение, которое поставляется украинской армии, не адаптировано под конфликт, который сейчас разворачивается на Украине.
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Анастасия Чинкова