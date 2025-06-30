Министр образования Эстонии попала впросак после вопроса из школьной программы
Министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас не справилась с таблицей умножения во время разговора с журналистами.
Каллас заявила, что образование — «не только математические формулы». На вопрос журналиста, сколько будет восемь умножить на четыре, министр образования ответила: «Понятия не имею».
В ходе интервью была затронута тема, касаемая требований, предъявляемых образовательным учреждениям.
В 2016 году Кристина Каллас защитила докторскую диссертацию про этнополитические взаимодействия между Эстонией, Россией и эстонскими русскими. Ранне стало известно, что власть эстонского Таллина одобрила переименование Центра русской культуры.
Читайте также: