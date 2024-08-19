Выборы губернатора Курской области начнутся досрочно с 28 августа

Фото: Фотобанк МО
В Курской области объявили о проведении досрочного голосования на выборах губернатора с 28 августа 2024 года. Решение приняли в целях безопасности, сообщили в пресс-службе избиркома.
Досрочное голосование в Курской области пройдет с 28 августа по 5 сентября. Отметим, что основное голосование назначено на 6, 7 и 8 сентября.
Места и время проведения досрочного голосования на выборах губернатора в Курской области определят исходя из в оперативной обстановки в регионе.
Сейчас на пост губернатора претендуют: врио губернатора Алексей Смирнов от «Единой России», депутат облдумы Алексей Бобовников от КПРФ, Алексей Томанов от ЛДПР и Геннадий Баев от «Справедливой России».
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Места и время проведения досрочного голосования на выборах губернатора в Курской области определят исходя из в оперативной обстановки в регионе.
Сейчас на пост губернатора претендуют: врио губернатора Алексей Смирнов от «Единой России», депутат облдумы Алексей Бобовников от КПРФ, Алексей Томанов от ЛДПР и Геннадий Баев от «Справедливой России».
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Лия Мурадьян