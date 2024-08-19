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Выборы губернатора Курской области начнутся досрочно с 28 августа

Выборы губернатора Курской области проведут досрочно в целях безопасности
19 августа 2024, 18:58
Фото: Фотобанк МО

Фото: Фотобанк МО

В Курской области объявили о проведении досрочного голосования на выборах губернатора с 28 августа 2024 года. Решение приняли в целях безопасности, сообщили в пресс-службе избиркома.
Досрочное голосование в Курской области пройдет с 28 августа по 5 сентября. Отметим, что основное голосование назначено на 6, 7 и 8 сентября.

Места и время проведения досрочного голосования на выборах губернатора в Курской области определят исходя из в оперативной обстановки в регионе.



Сейчас на пост губернатора претендуют: врио губернатора Алексей Смирнов от «Единой России», депутат облдумы Алексей Бобовников от КПРФ, Алексей Томанов от ЛДПР и Геннадий Баев от «Справедливой России».

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Туск обвинил Моравецкого в махинациях с производством боеприпасов
19 августа 2024, 18:47

Фото: iStock/macky_ch

Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил экс-главу правительства Матеуша Моравецкого в нарушениях в заказах на производство артиллерийских боеприпасов в 2023 году на сумму в 14 млрд злотых (порядка 3,6 млрд долларов). Об этом Туск написал в социальной сети X.
Таким образом польский премьер прокомментировал расследование портала Onet по заказам на производство боеприпасов, которые были подписаны Моравецким. Уточняется, что речь идет о Национальной программе создания резерва боеприпасов.

Данная программа предполагала, что принимающие в ней участие организации должны были построить фабрику по производству боеприпасов калибра 155 мм. Примечательно, что у некоторых компаний нет никакого опыта в военной промышленности. Туск отметил, что произошедшее является нечестным «бизнесом» со стороны Моравецкого.

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Лавров заявил о невозможности переговоров с Киевом после вторжения в Курскую область
Лавров: После атаки на Курскую область переговоров с Украиной быть не может
19 августа 2024, 18:34

Фото: сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что после атаки на Курскую область переговоры с Украиной невозможны. Он подчеркнул, что действия украинских сил только отдаляют перспективы мирного урегулирования конфликта.
«Президент об этом очень четко сказал, что после того, как начались нападения на Курскую область, даже не нападения, а вторжения на территорию Курской области, ни о каких переговорах речи быть не может», – заявил Лавров в интервью Павлу Зарубину.

Министр также назвал слухами информацию о работе над переговорным процессом с Украиной. Лавров подчеркнул, что данные о переговорах Москвы и Киева через Катар и Турцию не соответствуют действительности.

Ранее глава МИД заявил, что Владимир Зеленский не стал бы нападать под Курском, если бы Вашингтон не дал ему такое поручение.

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Стало известно меню обеда по случаю визита Путина на переговоры в Баку
В Баку в честь визита Путина подали в обед «кутабы», козленка в тандыре и форель
19 августа 2024, 18:21

Фото: сайт Кремля

В обеденном меню на переговорах глав России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева значились: речная форель с картошкой, козленок в тандыре, «Ляванги» из баклажанов, сообщает РИА Новости.
Помимо этого, президенты могли отведать «кутабы», черную икру, салат с жареными баклажанами, долму, суп «айранаши», жареную «дюшбару» и национальные сладости.

Стол с различными яствами дополнили вина урожая 2020 и 2022 годов. Ранее сообщалось, что темами для обсуждения на переговорах Путина и Алиева стали транспорт, энергетика, легкая промышленность и многие другие аспекты сотрудничества государств.

Алиев выразил уверенность, что визит российского лидера в Баку будет полезен для российско-азербайджанских отношений.

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#россия
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#переговоры
#новости
#еда
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Политолог Елисеева раскрыла, кем Запад может заменить Зеленского
Политолог Елисеева: Зеленского заменит человек, не связанный с элитами
19 августа 2024, 18:21

Политолог Наталья Елисеева заявила, что на Западе вновь поднялся вопрос о нелегитимности Владимира Зеленского как президента Украины.
Она отметила, что есть предположение, что возможная кандидатура на смену Зеленского – Арсен Аваков.

«Но с Аваковым есть такой большой нюанс, что это человек, у которого руки в крови уже давно. Он имеет связи с террористическими батальонами, с националистами, в целом проводил довольно жестокую политику, в том числе в контексте боевых действий», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Елисеева.

Поэтому, считает специалист, скорее всего на смену Зеленскому придёт человек, который никак не связан с политическими элитами страны.

А тем временем в Германии накаляется ситуация с «Северными потоками» и причастностью к этому происшествию Украины. Как пишет газета Neue Zürcher Zeitung, газопровод «был частью критически важной инфраструктуры Германии», и диверсия Украины может сильно сказаться не просто на отношениях государств, но и на помощи Киеву.

«Последствия могут быть непредсказуемыми», — приводит Pravda.Ru слова автора издания.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Германии Себастиан Фишер сообщил, что Германия обменивается с российской стороной данными о подрывах нитей газопровода «Северный поток», но не информирует её о промежуточных результатах следствия.

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#германия
#северный поток
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#россия
#украина
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В ГД оценили идею запрета мигрантам переезжать в РФ с семьями
Депутат ГД Бессараб считает вредной идею запрета мигрантам перевозить их семьи
19 августа 2024, 18:00

Фото: istockphoto/ANGHI

Запрет для мигрантов переезжать в РФ с семьей способен навредить, уверена депутат ГД Светлана Бессараб. Своим мнением она поделилась в комментарии «Ленте.ру».
Парламентарий подчеркнула, что сегодня стране нужны специалисты, готовые выполнять низкооплачиваемую работу, на которую не идут граждане РФ.

Бессараб считает, что если человек качественно исполняет свои обязанности, пусть и низкооплачиваемые, и при этом соблюдает закон, то ему можно разрешить переехать с семьей.

«Мне кажется, что коллеги все же несколько торопятся с таким решением…» — прокомментировала законотворец.

До этого сообщалось, что депутаты от ЛДПР хотят внести законопроект, который запретит мигрантам въезжать в РФ на основании родства с работающим на территории РФ человеком.

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#россия
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#депутаты
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Пьяный украинец зарубил топором знакомого в Крыму
Гражданин Украины зарубил топором мужчину в Крыму
19 августа 2024, 17:40

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Гражданин Украины зарубил топором знакомого в Крыму. Инцидент произошел в поселке Зуя, где 16 августа нашли тело 55-летнего Евгения Тюрина. У погибшего была резано-рубленная рана на шее.
Криминалисты нашли орудие преступления, топор, а также собрали улики, включая окровавленную одежду и отпечатки пальцев. Следствие быстро вышло на подозреваемого. Им оказался 39-летний Александра Фешенко, уроженец города Краснодон Луганской области.

В последнее время Фешенко жил в Крыму с украинским удостоверением, сообщает Baza. Украинец уже признался в убийстве. Он рассказал, что зарубил знакомого топором будучи в состоянии алкогольного опьянения. Тело погибшего еще не передали родственникам для похорон.

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#украина
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ВСУ обстреляли остановку в Донецке – погибла беременная девушка
Беременная девушка погибла во время обстрела ВСУ остановки в Донецке
19 августа 2024, 17:24

Фото: Минтранс МО

Погибла беременная девушка и еще 10 человек пострадали в результате артиллерийского обстрела ВСУ автобусной остановки в Петровском районе Донецка. Погибшей девушке было 24 года, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Среди пострадавших от обстрела также есть дети. Две девочки 2007 и 2008 годов рождения сейчас на амбулаторном лечении. Также украинская артиллерия повредила автобус у остановки.
«Противник выпустил около десяти боеприпасов калибром 155 мм, совершив четыре вооруженных атаки», – сообщает Пушилин.

Ранее российские военные отразили атаки ВСУ на три населенных пункта Курской области. Штурмовые групп ВСУ остановили в направлении Ольговки, Русского и Черкасского Поречного.

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Лавров о реакции Запада на атаку ВСУ в приграничье: «На воре шапка сгорела»
Лавров оценил реакцию Запада на атаку со стороны боевиков ВСУ под Курском
19 августа 2024, 17:05

Фото: сайт Кремля

Глава киевского режима Владимир Зеленский не стал бы нападать под Курском, если бы Вашингтон не дал ему такое поручение, сказал глава российского МИДа Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Так главный дипломат РФ прокомментировал подходы стран Запада к нападению киевского режима на приграничье в Курской области.
«На воре шапка сгорела давно уже. Эта эволюция от «мы здесь не причем», «нас никто не спрашивал» в последующем перешла во фразу «да, к нам обращались, мы не разрешили, но Залужный (экс-главком ВСУ, сейчас посол Украины в Лондоне — прим. ред.) ослушался». Слушайте, это детский лепет. Всем прекрасно понятно, что Зеленский никогда бы не решился на это, а это, безусловно, Зеленского решение... Никогда бы он на это не решился, если бы ему не поручили это США», — сказал глава МИД РФ.

Лавров заключил, что на сегодняшний день никто не сомневается, что именно США стоят за терактами на нитках «Северного потока», оставившими европейцев без дешевого топлива России.

Боевики ВСУ напали на Курскую область 6 августа.

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Россия и Азербайджан начинают производить нефтяные танкеры
Путин сообщил о строительстве нефтетанкеров совместно с Азербайджаном
19 августа 2024, 17:03

Фото: сайт Кремля

Россия и Азербайджан начнут совместное производство нефтяных танкеров. Об этом сообщил Владимир Путин после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.
«Российская Объединенная судостроительная компания и Бакинский судостроительный завод приступают к выпуску современных танкеров класса река-море для транспортировки нефтепродуктов», – цитирует президента России РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин также добавил, что российские компании, такие как «Лукойл» и «КамАЗ», успешно работают на рынке Азербайджана. В частности «КамАЗ» организовал сборочное производство, а российский «Трансмашхолдинг» подписал контракт на поставку вагонов для Бакинского метрополитена.

Путин и Алиев начали переговоры в Азербайджане 19 августа. Главы государств обсуждают совместное сотрудничество в промышленности, энергетике, транспорте и логистике.

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