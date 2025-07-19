Трамп: БРИКС быстро угасает после угроз ввести 10% торговые пошлины
БРИКС «быстро угасает» на мировой арене, заявил президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. По его словам, это связано с его угрозами ввести 10-процентные торговые пошлины против участниц объединения.
Американский лидер отметил, что страны, входящие в альянс, пытались «ослабить» роль доллара в международных расчетах. Однако после предупреждения Вашингтона о возможных торговых ограничениях активность группы резко снизилась.
«На следующий день они провели встречу, на которой почти никто не появился», — подчеркнул политик.Глава Белого дома также пообещал покончить с объединением, если оно «попытается сформировать что-то существенное».