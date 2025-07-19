Трамп: БРИКС быстро угасает после угроз ввести 10% торговые пошлины

19 июля 2025, 10:16

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

БРИКС «быстро угасает» на мировой арене, заявил президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. По его словам, это связано с его угрозами ввести 10-процентные торговые пошлины против участниц объединения.





Американский лидер отметил, что страны, входящие в альянс, пытались «ослабить» роль доллара в международных расчетах. Однако после предупреждения Вашингтона о возможных торговых ограничениях активность группы резко снизилась.

«На следующий день они провели встречу, на которой почти никто не появился», — подчеркнул политик.