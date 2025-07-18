«Это сказка, а не реальность»: В США оценили обещания Трампа о передаче Patriot Украине
Экс-офицер США Риттер назвал сказками обещанные Трампом Patriot для Киева
Бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что обещания американского лидера Дональда Трампа передать Украине ЗРК Patriot являются сказками.
Напомним, Трамп заявил о намерении передать Украине 17 комплексов Patriot.
«Их не существует. Откуда они возьмутся? Это отчаянные меры, уловка. Это сказка, а не реальность», — сказал Риттер в беседе с RT.
При этом он отметил, что все-таки Украина может получить порядка пяти систем ЗРК Patriot, однако, по словам Риттера, это произойдет не сразу.
В свою очередь заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин рассказал «Известиям», что предложение Украины компаниям стран Запада о проведении тестирования оружия на ЛБС является пиар-объявлением.
«Это, скорее всего, некое пиар-объявление пафосное, связанное с неким присутствием духа в Вооруженных силах Украины. Вот с чем связаны подобного рода заявления», — считает Кошкин.
Эксперт пояснил, что использование нового оружия при активных боевых действиях очень опасно, и никто на это не пойдет. Однако он не исключил, что некоторые компании, завершившие лабораторные испытания, могут рискнуть и протестировать свои разработки, однако речи о массовом поступлении новых образцов вооружения нет.