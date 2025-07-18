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«Это сказка, а не реальность»: В США оценили обещания Трампа о передаче Patriot Украине

Экс-офицер США Риттер назвал сказками обещанные Трампом Patriot для Киева
Фото: iStock/PromesaArtStudio

Бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что обещания американского лидера Дональда Трампа передать Украине ЗРК Patriot являются сказками.



Напомним, Трамп заявил о намерении передать Украине 17 комплексов Patriot.

«Их не существует. Откуда они возьмутся? Это отчаянные меры, уловка. Это сказка, а не реальность», — сказал Риттер в беседе с RT.

При этом он отметил, что все-таки Украина может получить порядка пяти систем ЗРК Patriot, однако, по словам Риттера, это произойдет не сразу.

В свою очередь заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин рассказал «Известиям», что предложение Украины компаниям стран Запада о проведении тестирования оружия на ЛБС является пиар-объявлением.

«Это, скорее всего, некое пиар-объявление пафосное, связанное с неким присутствием духа в Вооруженных силах Украины. Вот с чем связаны подобного рода заявления», — считает Кошкин.

Эксперт пояснил, что использование нового оружия при активных боевых действиях очень опасно, и никто на это не пойдет. Однако он не исключил, что некоторые компании, завершившие лабораторные испытания, могут рискнуть и протестировать свои разработки, однако речи о массовом поступлении новых образцов вооружения нет.
Элина Позднякова

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