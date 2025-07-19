На Западе рассказали, зачем Трампу ультиматум в отношении Москвы по Украине

19 июля 2025, 11:29

Steigan: Трампу нужен ультиматум в отношении Москвы, чтобы выиграть время

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Поставив Москве 50-дневный ультиматум по урегулированию конфликта на Украине, президент США Дональд Трамп решил выиграть время.





Как пишет Steigan, таким образом хозяин Белого дома решил отсрочить ввод антироссийских санкций. Автор статьи утверждает, что республиканец не брал на себя никакие обязательства по выполнению требований со стороны Москвы, главные из которых — отказ Украины от вступления в НАТО и нейтралитет украинской республики.



