На Западе рассказали, зачем Трампу ультиматум в отношении Москвы по Украине
Steigan: Трампу нужен ультиматум в отношении Москвы, чтобы выиграть время
Поставив Москве 50-дневный ультиматум по урегулированию конфликта на Украине, президент США Дональд Трамп решил выиграть время.
Как пишет Steigan, таким образом хозяин Белого дома решил отсрочить ввод антироссийских санкций. Автор статьи утверждает, что республиканец не брал на себя никакие обязательства по выполнению требований со стороны Москвы, главные из которых — отказ Украины от вступления в НАТО и нейтралитет украинской республики.
«Трамп, похоже, решил выиграть себе пятьдесят дней в Вашингтоне, чтобы добиться мира на Украине, прежде чем Сенат (Верхняя палата конгресса США. — Прим. ред.) вынудит его ввести вторичные санкции против России. Таким образом, заявление от 14 июля было скорее вопросом внутренней, чем внешней политики», — сказано в материале.Ранее Трамп поставил России ультиматум: если конфликт на Украине не будет урегулирован за 50 дней, Москва может столкнуться со 100%-центными тарифами на импорт.