Минск ратифицировал договор, допускающий создание Россией военных объектов в Белоруссии

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Палатой представителей Национального собрания Белоруссии ратифицировала Договор с Российской Федерацией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ, в частности, позволяет создавать российские военные объекты в республике.
Договор направлен на обеспечение эффективности мер по совместной защите суверенитета, независимости и конституционного строя Российской Федерации и Республики Беларусь, целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства. Он был подписан 6 декабря 2024 года в Минске.
Россия и Белоруссия взяли на себя обязательство поддерживать друг друга всеми разрешёнными международным правом способами и средствами, а также предпринимать соответствующие действия при появлении угрозы их суверенитету, безопасности, независимости и конституционному строю.
Договор вступает в силу в момент обмена ратификационными грамотами. Он заключается на 10 лет и автоматически продлевается на последующие десятилетние сроки.
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Россия и Белоруссия взяли на себя обязательство поддерживать друг друга всеми разрешёнными международным правом способами и средствами, а также предпринимать соответствующие действия при появлении угрозы их суверенитету, безопасности, независимости и конституционному строю.
Договор вступает в силу в момент обмена ратификационными грамотами. Он заключается на 10 лет и автоматически продлевается на последующие десятилетние сроки.
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Александр Бойцов