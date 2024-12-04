Россия и Белоруссия обсудят проекты документов в сфере безопасности

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6 декабря в Минске президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят на заседании Высшего государственного совета Союзного государства ключевые документы в сфере безопасности.
Замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук отметил в интервью РИА Новости, что центральной темой станет проект концепции безопасности Союзного государства, который учитывает изменившиеся внешние условия и переход мира к полицентричному устройству.
Документ охватывает вопросы государственной, общественной и экономической безопасности, а его реализация будет определяться отдельными нормативными актами.
Особое внимание уделено сотрудничеству в экономической сфере, включая программы импортозамещения, поддерживаемые значительными финансовыми вложениями со стороны России. Эти меры способствуют укреплению экономической стабильности двух стран.
Ранее сообщалось, что глава Беларуси Александр Лукашенко в шутку предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину разместить на территории республики новую ракету «Орешник».
Ночью с 3 на 4 декабря американский журналист Такер Карлсон прибыл в Москву для проведения интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
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«Знаковым вопросом станет проект концепции безопасности Союзного государства», — заявил он.
Документ охватывает вопросы государственной, общественной и экономической безопасности, а его реализация будет определяться отдельными нормативными актами.
Особое внимание уделено сотрудничеству в экономической сфере, включая программы импортозамещения, поддерживаемые значительными финансовыми вложениями со стороны России. Эти меры способствуют укреплению экономической стабильности двух стран.
«Мы видим, что реализация наших союзных программ вышла на новый уровень», — подчеркнул Назарук.Также на повестке дня находится проект договора о взаимных гарантиях безопасности, который предусматривает более широкий спектр обязательств между Россией и Белоруссией, включая экономические и военные аспекты. Договор базируется на принципах взаимной поддержки и учитывает текущую международную обстановку.
Ранее сообщалось, что глава Беларуси Александр Лукашенко в шутку предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину разместить на территории республики новую ракету «Орешник».
Ночью с 3 на 4 декабря американский журналист Такер Карлсон прибыл в Москву для проведения интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
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Мария Моисеева