Минюст РФ дополнил список нежелательных иностранных организаций

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Министерство юстиции РФ признало нежелательным американский аналитический центр RAND Corporation.
Ранее заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко сообщил, что за отсутствие маркировки о деятельности иноагента будет следовать штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей. Однако речь идёт не о самих иноагентах, а о тех лицах, которые ссылаются на их материалы. Отсутствие уточнения будет восприниматься как поддержка или рекламирование деятельности людей, на которых наложены ограничения. Отмечается, что эта мера касается как телеканалов, транслирующих иностранных агентов, так и печатных СМИ и книг.
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