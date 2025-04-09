Ивана Урганта могут признать иноагентом в России

Иван Ургант (Фото: Instagram* @urgantcom)
Минюст РФ изучает деятельность телеведущего Ивана Урганта для выявления признаков иностранного агента. Такие данные следуют из ответа ведомства на запрос депутата ГД Николая Новичкова, передает ТАСС.
«С целью выявления в деятельности вышеуказанного лица признаков иностранного агента Минюстом России проводятся контрольные мероприятия», — говорится в ответе ведомства.
Если выяснятся сведения, которые подтвердят признаки иноагента, Минюст рассмотрит вопрос о включении Урганта в соответствующий реестр.
Напомним, Новичков обратился к министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой рассмотреть основания для признания Урганта иноагентом. Депутат считает, что телеведущий зарегистрировался во Франции в качестве индивидуального предпринимателя.
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Элина Позднякова