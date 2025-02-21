«Жив, курилка!»: Иван Ургант собирается в мини-турне с новым шоу

Иван Ургант и Владимир Познер (Фото: Телеграм @LateNightUrgant)
Актёр в третьем поколении Иван Ургант стал известен благодаря съёмкам не только в кино, но прежде всего популярных телепередачах Первого канала «Большая разница», «Смак», «Цирк со звездами», «Прожекторперисхилтон» и, конечно, шоу «Вечерний Ургант. После трёхлетней паузы артист собирается презентовать новое шоу «Живой Ургант».
Хотя после окончания Санкт-Петербургской академии театрального искусства сыну и внуку знаменитых актёров приходилось работать барменом и официантом, подрабатывал он также и в качестве ведущего шоу-программ в ночных клубах, напоминает StarHit.
Ещё во время учёбы он выходил на сцену БДТ имени Товстоногова с великой Алисой Фрейндлих, но известным актёром так и не стал, хотя и получил кинопремию «Ника», но — за документальный фильм «Одноэтажная Америка», снятый вместе с Владимиром Познером. Можно вспомнить разве что его кинороли в многочисленных «Ёлках».
А вот как телеведущий и шоумен Иван Ургант однозначно прославился. Об этом говорят девять премий «ТЭФИ» и всенародная любовь, которую заслужило его шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, с неизменным успехом выходившее в эфир на протяжении десяти лет. Однако после начала спецоперации телеведущий «уехал в отпуск» в Израиль, гражданство которого у него есть, как и российское, и... позабыл вернуться.
После трёхлетнего молчания и фактической «отмены» (Иван за это время дал всего два интервью), требований депутатов Госдумы признать актёра и шоумена иноагентом, Ургант вернулся к тому, что он умеет делать лучше всего — создавать шоу.
Артист сообщил, что возобновляет гастрольную деятельность с собственным шоу под названием «Живой Ургант». Уже известно, что шоумен выступит 16 апреля в Хайфе, 19 апреля — в Тель-Авиве, 21 числа поедет в Ереван, два дня пробудет в Тбилиси (23-23 апреля), а завершит свой мини-тур в Ташкенте 26 апреля.
Ни разу с 2022 года не высказавшись на политические темы, находящийся в трёхлетнем «отпуске» в Израиле актёр неожиданно для многих вдруг заговорил о любви к Родине. Это произошло на его выступлении в Дубае.
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Ещё во время учёбы он выходил на сцену БДТ имени Товстоногова с великой Алисой Фрейндлих, но известным актёром так и не стал, хотя и получил кинопремию «Ника», но — за документальный фильм «Одноэтажная Америка», снятый вместе с Владимиром Познером. Можно вспомнить разве что его кинороли в многочисленных «Ёлках».
А вот как телеведущий и шоумен Иван Ургант однозначно прославился. Об этом говорят девять премий «ТЭФИ» и всенародная любовь, которую заслужило его шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, с неизменным успехом выходившее в эфир на протяжении десяти лет. Однако после начала спецоперации телеведущий «уехал в отпуск» в Израиль, гражданство которого у него есть, как и российское, и... позабыл вернуться.
После трёхлетнего молчания и фактической «отмены» (Иван за это время дал всего два интервью), требований депутатов Госдумы признать актёра и шоумена иноагентом, Ургант вернулся к тому, что он умеет делать лучше всего — создавать шоу.
Артист сообщил, что возобновляет гастрольную деятельность с собственным шоу под названием «Живой Ургант». Уже известно, что шоумен выступит 16 апреля в Хайфе, 19 апреля — в Тель-Авиве, 21 числа поедет в Ереван, два дня пробудет в Тбилиси (23-23 апреля), а завершит свой мини-тур в Ташкенте 26 апреля.
Ни разу с 2022 года не высказавшись на политические темы, находящийся в трёхлетнем «отпуске» в Израиле актёр неожиданно для многих вдруг заговорил о любви к Родине. Это произошло на его выступлении в Дубае.
«Я люблю Россию. Знаете, развернуто скажу… даже чуть-чуть приотверну… Я вообще раньше даже не знал, как сильно ее люблю», — откровенно сказал шоумен.В социальных сетях продолжают обсуждение возможного возвращения в эфир передачи «Вечерний Ургант», за десять лет получившей неофициальный статус культовой. Однако руководство Первого канала заявляет, что решение о том, что выпуск шоу «поставлен на паузу», пока остаётся в силе.
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Александр Бойцов