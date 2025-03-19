Ургант впервые ответил на сообщения о регистрации ИП во Франции

Иван Ургант (Фото: Instagram* @urgantcom)
Комик и телеведущий Иван Ургант вышел на связь в своем Телеграм-канале, опровергнув слухи о том, что он зарегистрировал индивидуальное предпринимательство во Франции.
Ургант заявил, что не имеет намерений эмигрировать и не открывает бизнес в Париже.
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«Не переезжаю! Бизнес не начинаю», — написал он.Напомним, ранее сообщалось, что Ургант якобы зарегистрировал ИП в Париже 11 марта 2024 года, указав в качестве сферы деятельности «производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений и других подобных мероприятий». Адресом его бизнеса стал жилой дом в седьмом округе Парижа, неподалеку от парламента Франции.
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*запрещён в РФ
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