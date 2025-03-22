Иван Ургант с женой накопили долг по коммуналке в трёх московских квартирах стоимостью 600 млн рублей

Иван Ургант (фото: Instagram* @urgantcom)
Телеведущий Иван Ургант и его супруга Наталья Кикнадзе задолжали по коммуналке в трёх московских квартирах общей стоимостью свыше 600 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что сам шоумен накопил долги за ЖКУ в квартире в Старомонетном переулке в Москве. Площадь недвижимости составляет 101 квадратный метр, а приблизительная стоимость – свыше 100 миллионов рублей.
У его супруги также имеются в собственности две квартиры в центре Москвы, общая стоимость которых превышает полмиллиарда рублей. Одна квартира площадью 202 квадратных метра находится в районе Патриарших прудов, а вторая площадью 268 квадратных метров – в престижном районе Хамовники.
В настоящее время долг Натали за оплату коммунальных услуг составляет более 101 тысячи рублей.
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*запрещён в РФ
У его супруги также имеются в собственности две квартиры в центре Москвы, общая стоимость которых превышает полмиллиарда рублей. Одна квартира площадью 202 квадратных метра находится в районе Патриарших прудов, а вторая площадью 268 квадратных метров – в престижном районе Хамовники.
В настоящее время долг Натали за оплату коммунальных услуг составляет более 101 тысячи рублей.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова