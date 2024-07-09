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Уже давно пора: в Госдуме призывают признать Пугачеву иноагентом

В Госдуме призвали признать Пугачеву иноагентом после ее слов о больнице в Киеве
09 июля 2024, 17:05
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал признать певицу Аллу Пугачеву иностранным агентом и лишить всего имущества в России. Об этом он сообщил агентству РИА Новости. По его словам, причина этому – дискредитация ВС РФ и работа на западную пропаганду. До этого Пугачева опубликовала у себя в соцсетях пост о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве.
Ранее Минобороны России опровергло сообщения о российском ударе по гражданским объектам на Украине. Оборонное ведомство подчеркнуло, что все предоставленные фотографии и видео говорят как раз о том, что всему виной стала украинская ракета ПВО, запущенная из ПЗРК в черте Киева.

О падении украинской ракеты ПВО на детскую больницу также заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



По словам посла России в США Анатолия Антонова, ажиотаж в США вокруг больницы «Охматдет» в Киеве — это яркий пример агрессивной антироссийской пропаганды.

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#украина
В США не верят, что Киев способен вернуть всю свою территорию
NYT: Украине невозможно вернуть территории, конфликт идет за «западное» будущее
09 июля 2024, 16:47

Фото: istockphoto/DmyTo

Киевскому режиму будет практически нереально вернуть все утраченные территории, но Украина может сблизиться с Евросоюзом и НАТО. Об этом пишет издание The New York Times, ссылаясь на чиновников США.
Отмечено, что боевые действия сегодня касаются западного будущего республики, а не ее территорий. Но настаивать на большей интеграции в Европу Украина сможет «если ее характеристики на поле боя окажутся сильнее».

Сейчас, по совету американской стороны, Киев сосредоточен укрепить свою оборону, а также на ударить в глубокие тылы ВС РФ.

В Вашингтоне сомневаются, что Россия достигнет значительных успехов в территориальном плане в ближайшие несколько месяцев. Но новая мобилизация или изменение американской политики могут повлиять на ситуацию в случае прихода к власти Дональда Трампа.

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Bild: в Берлине украинцам у посольства РФ запретили протестовать на своем языке
09 июля 2024, 16:10

Фото: istockphoto/ablokhin

Полиция Берлина запретила украинцам, которые протестовали у посольства России, выступать на своем языке. Об этом сообщила немецкая газета Bild.
По данным издания, все произошло накануне вечером, 8 июля, когда члены украинской организации «Виче» («Вече) начали протестовать у посольства РФ в Берлине.

«Выступления на украинском языке были запрещены. В полиции заявили, что в короткие сроки не удалось найти переводчика. Поэтому с прошедшими регистрацию заранее было согласовано, что выступления будут только на немецком или английском языке», – пишет Bild.
Издание пояснило, что хоть и в Германии нет закона, который приписывает демонстрантов использовать какой-либо язык, полиция при отсутствии переводчика может попросить протестующих говорить только на немецком или английском. Уточняется, что так правоохранители смогут избежать лозунгов, которые разжигают рознь. Такие требования полиция выдвигает, когда появляется угроза безопасности и общественному порядку.

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#запрет
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Прекратите это безумие: во Франции заявили о готовности Польши воевать с Россией
Политик Филиппо: Польша собирается вступить в войну с Россией
09 июля 2024, 15:47

Фото: iStock/ffikretow

Польша готовится вступить в войну с Россией. Такой вывод сделал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо после заключения Киевом и Варшавой соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.
«Это называется вступление в конфликт! По инициативе большого еврооптимиста Туска! Давайте запомним, что членство Польши в НАТО и ЕС потребует от нас проявить солидарность и отправиться на конфликт с Россией», — написал Филиппо в заблокированной в России соцсети X.

Он также призвал срочно прекратить «это безумие».

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Польша разрабатывает механизм, следуя которому она сможет сбивать российские ракеты и беспилотные летательные аппараты. Подобный пункт имеется в подписанном соглашении между Киевом и Варшавой о гарантиях безопасности. В документе указано, что стороны договорились о продолжении диалога по поводу целесообразности возможного перехвата ракет в будущем.

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#ракеты
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Военэксперт Михайлов: Саммит НАТО в США – последняя площадка для Зеленского
09 июля 2024, 15:34

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что Саммит НАТО в Вашингтоне, который проходит с 9 по 11 июля, станет последней площадкой для президента Украины Владимира Зеленского.
«Думаю, что это последняя большая площадка для нелегитимного президента Зеленского, потому что после саммита НАТО Америка уйдёт на предвыборные процессы, а политический мир Европы просто уходит на каникулы. До сентября серьёзных процессов в политическом мире ЕС не запланировано. А в ноябре будут выборы в США, и возможно, что вся повестка из-за этого по Украине изменится», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Михайлов.

А до этого обозреватель Александр Бабицкий говорил, что для России и её народа намного опаснее Запада и даже релокантов те, кто остался и продолжает втихую проводить антироссийкую позицию внутри нашей страны.

«Те «молчуны и ждуны», кто остался в России, но по своим умонастроениям ничем не отличаются от релокантов, гораздо опаснее. Просто потому, что они изнутри ведут неустанную подрывную культурную работу против русского народа», — приводит «Царьград» слова Бабицкого.

Ранее сообщалось, что в среду, 10 июля, в Евросоюзе по просьбе Польши пройдёт обсуждение роли председательства Венгрии в сообществе.

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#сша
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#политика
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Лидер Ирана Пезешкиан выразил готовность подписать договор о партнерстве с РФ
09 июля 2024, 15:26

Фото: istockphoto/a-poselenov

Договор о партнерстве России и Ирана подпишут при первой же возможности. Об этом в беседе с ТАСС сообщил спецпредставитель российского лидера, руководитель второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
«Два президента обсуждали и договорились, что подпишут при первой представившейся возможности, о чем по дипломатическим каналам договорятся», — сказал Кабулов.

Готовность подписать документ также выразил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Как сообщало агентство IRNA, он общался с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону.

«Документы соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией готовы, и мы намерены их подписать на полях саммита БРИКС в России», — сказал Пезешкиан.

Ранее Владимир Путин поздравлял своего коллегу со вступлением в должность, пожелав ему здоровья.

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#новости
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Политолог Мезюхо объяснил расследование в отношении Ле Пен
09 июля 2024, 15:09

Фото: РИА Новости/Кристина Афанасьева

Политолог Иван Мезюхо заявил, что начатое прокуратурой Парижа судебное расследование против лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен связано с выборами в парламент страны.
«Это расследование связано с выборами в парламент Франции. Я думаю, что таким образом власти только увеличат её рейтинг, потому что данный избирательный процесс показал, что её Национальное объединение уверенно прирастает новыми электоральными очками, новой поддержкой со стороны общества и это уже некая тенденция», — пояснил в беседе с RT Мезюхо.

До этого философ Александр Дугин заявлял о тоталитарном аспекте либеральной политики, в частности, Запада.

«Значительное количество мировых элит находятся под прямым управлением Запада. На уровне подчинённости их вашингтонскому центру принятия решений можно увидеть строгую дисциплину. Эти платформы становятся более тоталитарными. И элиты пытаются создать образ, что они нас изолировали, свою легитимность сохранили и продолжают управлять миром. Это тоталитарный аспект либеральной политики», — приводит «Царьград» слова Дугина.

Ранее сообщалось, что власти Швейцарии ввели запрет на рекламу в отношении четырёх российских средств массовой информации.

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#расследование
#парламент
#ес
#политика
#выборы
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Востоковед Ванина объяснила важность визита Моди для Индии и России
09 июля 2024, 14:53

Фото: kremlin.ru

Главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Евгения Ванина заявила, что визит индийского премьер-министра Нарендры Моди очень важен для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества России и Индии.
«Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди очень важен для обеих наших стран. Это продолжение длящегося уже многие десятилетия взаимовыгодного сотрудничества. Наши страны сотрудничают во многих областях: в экономической, в военной, в инфраструктурной, в энергетической, научной. Это сотрудничество взаимовыгодно», — пояснила в беседе с RT Ванина.

Кроме того, Нарендра Моди заявил, что Индия откроет ещё два новых консульства на территории России. Как передают argumenti.ru со ссылкой на «МИР 24», новые ведомства появятся в Казани и Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди в свою подмосковную резиденцию в Ново-Огарёво.

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#политика
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Моди назвал способ для решения украинского конфликта
Моди: Индия призывает к диалогу сторон для мирного решения конфликта на Украине
09 июля 2024, 14:50

Фото: сайт Кремля

Индия готова оказать любое содействие для решения конфликта на Украине мирным путём. Такое заявление сделал премьер-министр Индии Нарендра Моди на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
«В качестве вашего друга я вам всегда говорю, что для светлого будущего наших будущих поколений мир обязателен, поэтому мы считаем, что война не решит, решение не может быть (найдено – ред.) посредством войны», — сказал Моди на встрече с Путиным.

Он также подчеркнул, что правительство Индии готово к любому содействию для решения конфликта мирным путём.

Ранее визит Моди в Россию назвали высокой ставкой для обоих государств. Поездка говорит о глубоких связях Нью-Дели с Москвой, несмотря на попытки США переубедить премьера Индии.

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#путин
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#переговоры
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Швейцария ввела запрет на рекламу в отношении ряда российских СМИ
09 июля 2024, 13:51

Фото: istockphoto/

Власти Швейцарии ввели запрет на рекламу в отношении четырёх российских средств массовой информации. В этот перечень попали РИА Новости, «Известия, «Российская газета и портал Voice of Europe.
В заявлении, опубликованном на официальном портале швейцарского правительства, указано, что министерство экономики, образования и науки альпийской республики ввело запрет на рекламу четырёх указанных СМИ в связи с «пропагандистскими и дезинформационными кампаниями России».

При этом отмечается, что, в отличие от Евросоюза, Швейцария не вводит запрета на вещание указанных СМИ, ограничения касаются только их рекламы, передаёт RT.

Ранее появилась информация, что правительство в Берне внесло в антироссийский санкционный список ещё 69 физических лиц и 86 организаций.

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