Уже давно пора: в Госдуме призывают признать Пугачеву иноагентом

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал признать певицу Аллу Пугачеву иностранным агентом и лишить всего имущества в России. Об этом он сообщил агентству РИА Новости. По его словам, причина этому – дискредитация ВС РФ и работа на западную пропаганду. До этого Пугачева опубликовала у себя в соцсетях пост о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве.
Ранее Минобороны России опровергло сообщения о российском ударе по гражданским объектам на Украине. Оборонное ведомство подчеркнуло, что все предоставленные фотографии и видео говорят как раз о том, что всему виной стала украинская ракета ПВО, запущенная из ПЗРК в черте Киева.
О падении украинской ракеты ПВО на детскую больницу также заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам посла России в США Анатолия Антонова, ажиотаж в США вокруг больницы «Охматдет» в Киеве — это яркий пример агрессивной антироссийской пропаганды.
Читайте также:
«Всему есть предел»: Пугачёва — о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве
Песков: На киевскую больницу «Охматдет» упала украинская ракета ПВО
В Минобороны РФ раскрыли, чем вызваны разрушения гражданских объектов в Киеве
О падении украинской ракеты ПВО на детскую больницу также заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам посла России в США Анатолия Антонова, ажиотаж в США вокруг больницы «Охматдет» в Киеве — это яркий пример агрессивной антироссийской пропаганды.
Читайте также:
«Всему есть предел»: Пугачёва — о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве
Песков: На киевскую больницу «Охматдет» упала украинская ракета ПВО
В Минобороны РФ раскрыли, чем вызваны разрушения гражданских объектов в Киеве
Данил Пономарев