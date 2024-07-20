«Не узнаёт мужа»: что случилось с Пугачевой на Кипре и почему она боится Галкина?*

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
82-летняя Людмила Дорондова, прежде трудящаяся домработницей у Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, нередко раскрывала семейные тайны звездной четы. Женщина уже давно не живет в семьях артистов, но до сих пор приводит подробности их личной жизни прессе. О том, чем примадонна шокировала публику и почему она боится Галкина* расскажет редакция «Радио 1».
Состояние Пугачевой ухудшилось: что известно
Недавно в Сети появилось видео, на котором российская певица Алла Пугачева прогуливалась по центральной улице Юрмалы в сопровождении детей. Поклонники артистки обратили внимание на ее сутулую спину и непропорционально худые ноги.
Возмущенная обсуждениями певицы экс-домработница Пугачевой заявила, что люди не понимают того, как тяжело переносит артистка жаркую погоду. Кроме того, у Пугачевой есть проблемы со здоровьем.
«Ее люди любят и просто не понимают, почему все вот так получилось. Беда случилась такая <…> при такой погоде так ссутулиться можно — вообще не разогнуться! У нее ноги, у нее сердце», — рассказала бывшая домработница в беседе с изданием Teleprogramma.pro.
Пранкер Сорян сделал свое неутешительное предположение о возможном диагнозе певицы. По его мнению, у нее могла начаться деменция.
«Есть четкое ощущение, что у Аллы Пугачевой начались необратимые последствия страшного заболевания — деменция, какие-то признаки ментального сбоя. Обратите внимание, как бывшая Примадонна смотрит на иноагента Галкина: она будто не узнает его и пытается вспомнить, где она раньше видела этого молодого человека... Все это очень страшно», — написал Сорян в своем блоге.
Поклонники певицы делятся в социальных сетях комментариями том, что очень переживают за любимицу, но, по всей видимости, о ее здоровье остается только молиться.
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Пугачева хочет вернуться в Россию?
В СМИ пишут, что Алла Пугачева резко подняла цену на свою усадьбу в подмосковной Истре. В звездных кругах этот шаг примадонны связали с ее намерением вернуться в Россию. В шоубизе ходят слухи, что артистка и вовсе находится под влиянием молодого мужа Максима Галкина*, который позволяет себе антироссийские высказывания. Не исключают коллеги артистки по сцене и того, что она испытывает проблемы со здоровьем из-за жаркого климата Юрмалы и Кипра, откуда она не может уехать, чтобы не потерять семью.
Звучат даже мнения о том, что страницу Аллы Пугачевой в социальных сетях тоже ведет ее муж, которому она боится перечить, чтобы не провести остаток дней в одиночестве. Так, певица Варвара полагает, что Примадонну ее муж Максим Галкин* вовсе запугал.
Галкин* избавился от прислуги Пугачевой
О том, что шоумен Галкин* с «характером» прежде рассказывала и домработница примадонны Дорондова. По ее словам, именно из-за того, что у нее не сложились отношения с комиком, она потеряла работу.
Женщина утверждает, что несколько раз видела, как Пугачева сама готовила еду супругу, намекая тем самым домработнице на то, что они больше не нуждаются в ее услугах.
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*Максим Галкин внесён Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
Анастасия Хохлова