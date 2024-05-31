Минюст РФ признал Екатерину Дунцову* иноагентом

Фото: сайт Минюста РФ
Министерство юстиции РФ внесло журналистку Екатерину Дунцову* в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается в обновлённом списке на сайте ведомства.
В пятницу Минюст дополнил свой реестр иноагентов.
В него вошла журналистка, экс-депутат Ржевской городской думы Екатерина Дунцова*, ранее планировавшая участвовать в президентских выборах 2024 года.
Помимо неё в список попали журналистка Марина Литвинович*, активистка движения жён мобилизованных «Путь домой»* Мария Андреева* и блогер Павел Иванов*.
Также пополнился список организаторов, выполняющих функции иностранных агентов. К ним отнесли интернет-проект «SOTA»*, проект «Republic»*, движение «Путь домой»* и ООО «Счастливый билет»*.
Кроме того, Минюст РФ исключил из реестра ООО «Чайка Белые Сады» (ранее – ООО «Москоу диджитал медиа») в связи с утратой признаков иностранного агента.
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В него вошла журналистка, экс-депутат Ржевской городской думы Екатерина Дунцова*, ранее планировавшая участвовать в президентских выборах 2024 года.
Помимо неё в список попали журналистка Марина Литвинович*, активистка движения жён мобилизованных «Путь домой»* Мария Андреева* и блогер Павел Иванов*.
Также пополнился список организаторов, выполняющих функции иностранных агентов. К ним отнесли интернет-проект «SOTA»*, проект «Republic»*, движение «Путь домой»* и ООО «Счастливый билет»*.
Кроме того, Минюст РФ исключил из реестра ООО «Чайка Белые Сады» (ранее – ООО «Москоу диджитал медиа») в связи с утратой признаков иностранного агента.
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
**запрещённая в России террористическая организация
***нежелательная в России организация
Анастасия Чинкова