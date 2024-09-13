Минюст России дополнил реестр иноагентов

Фото: сайт Минюста России
Минюст России добавил в реестр иноагентов ООО «Собеседник-Медиа»* и ещё пять лиц. Об этом сообщается в обновлённом списке на сайте ведомства.
Отмечается, что в пятницу в реестр попали Нина Беляева* (выступила против СВО на Украине), председатель тульского отделения партии «Яблоко» Владимир Дорохов* (распространял фейки об избирательной системе России), Михаил Ежов* и Ярослав Распутин* (распространяли фейки о решениях властей РФ), экс-координатор штаба Навального** Олег Степанов* и ООО «Собеседник-Медиа»*.
По данным ведомства компания распространяла недостоверные сведения о решениях, принимаемых органами публичной власти России, а также проводимой ими политике. Также организация передавала фейковые сведения, направленные на формирование негативного образа армии России. Издание выступает против проведения СВО на Украине, принимает участие в создании и распространении материалов иноагентов.
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*внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
**организация признана экстремисткой и запрещена на территории России
Анастасия Чинкова