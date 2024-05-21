Медведчук призвал привлечь Зеленского к ответственности за узурпацию власти

Президент Украины Владимир Зеленский с 21 мая не может находиться у власти, теряет неприкосновенность и должен быть привлечен к уголовной ответственности за узурпацию власти. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя совета движения «Другая Украина», доктора юридических наук Виктора Медведчука.
Он отметил, что с 21 мая 2024 года Зеленский не может выполнять президентские полномочия, а также теряет право неприкосновенности. Медведчук добавил, что украинский лидер должен быть привлечен к уголовной ответственности. Доктор юридических наук сообщил, что президент Украины является нелегитимным.
20 мая 2019 года актер, комик и предприниматель Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. 20 мая 2024 года его президентский срок истек, однако выборы главы государства в стране проведены не будут, так как на Украине действует режим военного положения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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