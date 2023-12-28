Минюст Украины захотел конфисковать два российских пассажирских самолёта Ан-148

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Минюст Украины в очередной раз обратился в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с иском о конфискации двух российских пассажирских самолетов российской лизинговой компании ОАО «Ильюшин Финанс Ко» в доход страны.
«Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд очередной иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства. Минюст просит применить санкцию к «Ильюшн Финанс Ко». Предметом взыскания в доход государства являются два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148-100Е», — сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.*
Ранее ВАКС Украины взыскал активы с российского «Авиационный комплекса им. С. В. Ильюшина» на сумму более четырёх миллионов долларов.
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