Минюст включил политолога Сергея Маркова в список иноагентов
Политолог Сергей Марков был официально внесён в реестр иностранных агентов. Соответствующая информация появилась на сайте Министерства юстиции России.
Согласно опубликованным данным, основанием для включения стало соблюдение требований статьи 7 Федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Ведомство указало, что решение о признании Маркова иноагентом было принято 22 августа 2025 года.
