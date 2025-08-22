Достижения.рф

Минюст включил политолога Сергея Маркова в список иноагентов

Политолог Сергей Марков получил статус иностранного агента
Сергей Марков (Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов)

Политолог Сергей Марков был официально внесён в реестр иностранных агентов. Соответствующая информация появилась на сайте Министерства юстиции России.



Согласно опубликованным данным, основанием для включения стало соблюдение требований статьи 7 Федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Ведомство указало, что решение о признании Маркова иноагентом было принято 22 августа 2025 года.

Софья Метелева



