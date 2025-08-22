В ГД прокомментировали удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба»
Депутат Журова: Ударами по нефтепроводу «Дружба» Киев хочет надавить на Венгрию
Удар ВСУ по нефтепроводу «Дружба» является попыткой давления на Венгрию и Россию. Так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что после ночной атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба» были прекращены поставки нефти в Венгрию.
Журова напомнила, что Венгрия и Сербия являются странами, которые не поддерживают решения ЕС и выступают за мирное урегулирование конфликта на Украине. По её мнению, атака по трубопроводу направлена на осложнение жизни Венгрии и России одновременно.
«Это удар по обоим странам. Вот этого и добиваются, чтобы Орбан был сговорчивее, чтобы понимал. Причем здесь вот этот нефтепровод? Я понимаю, если бы это были военные цели. Это по большому счету мирная цель», — отметила Журова в разговоре с Pravda.Ru.
Она добавила, что подобные удары рассчитаны на то, чтобы вынудить Венгрию идти на уступки.
В свою очередь заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов пояснил «Известиям», что нефтепровод «Дружба», построенный во времена СССР, крайне важен для Венгрии, поскольку местные заводы не способны перерабатывать некоторые виды нефти.
По словам сенатора, Украина целенаправленно бьёт по нефтепроводу, понимая, что это вредит Венгрии.
«Мы делаем, со своей стороны, всё возможное. Мы сбиваем то, что можем сбить. Мы защищаем эти объекты, так же, как и все остальные. Мы стараемся их быстрее восстановить. Но главная проблема заключается в провинциальной агрессии», — пояснил депутат.
Климов также выразил надежду на то, что ситуация изменится после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако пока об этом говорить рано, заключил Климов.