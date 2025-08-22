В ГД прокомментировали удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба»

22 августа 2025, 17:18

Депутат Журова: Ударами по нефтепроводу «Дружба» Киев хочет надавить на Венгрию

Фото: iStock/Pavel Muravev

Удар ВСУ по нефтепроводу «Дружба» является попыткой давления на Венгрию и Россию. Так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.





Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что после ночной атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба» были прекращены поставки нефти в Венгрию.



Журова напомнила, что Венгрия и Сербия являются странами, которые не поддерживают решения ЕС и выступают за мирное урегулирование конфликта на Украине. По её мнению, атака по трубопроводу направлена на осложнение жизни Венгрии и России одновременно.





«Это удар по обоим странам. Вот этого и добиваются, чтобы Орбан был сговорчивее, чтобы понимал. Причем здесь вот этот нефтепровод? Я понимаю, если бы это были военные цели. Это по большому счету мирная цель», — отметила Журова в разговоре с Pravda.Ru.

«Мы делаем, со своей стороны, всё возможное. Мы сбиваем то, что можем сбить. Мы защищаем эти объекты, так же, как и все остальные. Мы стараемся их быстрее восстановить. Но главная проблема заключается в провинциальной агрессии», — пояснил депутат.