Продюсер Дворцов раскрыл, сколько зарабатывает Лариса Гузеева

22 августа 2025, 17:16

Продюсер Дворцов: Гузеева зарабатывает за корпоративы 800 тысяч рублей

Лариса Гузеева (Фото: Instagram* / @_larisa_guzeeva)

Телеведущая Лариса Гузеева не только остаётся одной из самых известных персон на российском телевидении, но и может похвастаться внушительными доходами.





Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что ведущая шоу «Давай поженимся!» получает не только выплаты с Первого канала — в последнее время она активно участвует в съёмках фильмов и сериалов, а также продолжает вести частные мероприятия.





«Да, она ведет корпоративы. Гонорар у нее за мероприятие от 800 тысяч рублей до 1 млн рублей. Здесь все стандартно по московским расценкам. Что касается съемочного дня в кино, то получает, наверное, порядка 500 тысяч рублей точно», — сообщил продюсер.