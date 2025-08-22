Продюсер Дворцов раскрыл, сколько зарабатывает Лариса Гузеева
Продюсер Дворцов: Гузеева зарабатывает за корпоративы 800 тысяч рублей
Телеведущая Лариса Гузеева не только остаётся одной из самых известных персон на российском телевидении, но и может похвастаться внушительными доходами.
Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что ведущая шоу «Давай поженимся!» получает не только выплаты с Первого канала — в последнее время она активно участвует в съёмках фильмов и сериалов, а также продолжает вести частные мероприятия.
«Да, она ведет корпоративы. Гонорар у нее за мероприятие от 800 тысяч рублей до 1 млн рублей. Здесь все стандартно по московским расценкам. Что касается съемочного дня в кино, то получает, наверное, порядка 500 тысяч рублей точно», — сообщил продюсер.По его словам, сама Гузеева предпочитает не распространяться о своих доходах и не делает акцента на сторонних проектах, помимо известного телешоу.
Программа «Давай поженимся!», которую недавно вернули в эфир, по-прежнему популярна у зрителей. Дворцов считает, что проект будет жить ещё долго.