«Сказал «нет» на все это»: Зеленский отверг предложения по урегулированию

Лавров: Зеленский отклонил ключевые предложения США по урегулированию конфликта
Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон отклонил ряд ключевых предложений по урегулированию конфликта на востоке Украины. По словам министра, эти инициативы ранее выдвигались президентом США Дональдом Трампом.
Как сообщил Лавров, среди отвергнутых условий назывались отказ Украины от планов вступления в НАТО, а также готовность к обсуждению территориальных вопросов.
«Зеленский сказал «нет» на всё это», — сообщил российский министр.При этом Лавров отметил, что Россия, со своей стороны, проявила гибкость в ответ на некоторые инициативы американского президента. Отдельно министр прокомментировал возможность двусторонней встречи лидеров, заявив, что саммит Путина с Зеленским в настоящее время не планируется. По словам Лаврова, такая встреча может состояться только при наличии конкретной и заранее согласованной повестки дня.
Ранее Трамп анонсировал интересные времена в вопросе конфликта на Украине.