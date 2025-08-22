«Сказал «нет» на все это»: Зеленский отверг предложения по урегулированию

22 августа 2025, 16:48

Лавров: Зеленский отклонил ключевые предложения США по урегулированию конфликта

Фото: Istock/photosaint

Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон отклонил ряд ключевых предложений по урегулированию конфликта на востоке Украины. По словам министра, эти инициативы ранее выдвигались президентом США Дональдом Трампом.





Как сообщил Лавров, среди отвергнутых условий назывались отказ Украины от планов вступления в НАТО, а также готовность к обсуждению территориальных вопросов.

«Зеленский сказал «нет» на всё это», — сообщил российский министр.