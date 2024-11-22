Минюст внёс бывшего депутата Шеина* в реестр иноагентов

Олег Шеин* (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Министерство юстиции РФ включило в список иностранных агентов политика, бывшего депутат Государственной думы Олега Шеина. Новый список иноагентов опубликован ведомством в пятницу, 22 ноября.
По данным Минюста, Шеин* участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами. Кроме того, он принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов. Также политик распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых руководством страны.
Кроме Шеина*, список иноагентов также пополнил Вадим Ваганов*, который распространял фейковую информацию об избирательной системе в России. Сам он является сотрудником проекта, включённого в реестр иноагентов.
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Александр Бойцов