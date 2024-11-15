У экс-премьера Касьянова* отбирают квартиру за 700 млн: удастся ли ему спасти жилье, заявления Путина

Михаил Касьянов (Фото: РИА Новости/Сергей Субботин)
У бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова* возникли проблемы с роскошной недвижимостью в центре Москвы. Жилье, стоимостью 700 миллионов рублей, намерены обернуть в пользу государства. Подробности – в материале «Радио 1».
Имущество Касьянова* и отъезд из России
Касьянов* покинул Россию вместе с семьей в 2022 году и сейчас проживает в Латвии. Его квартира в Москве площадью 427 квадратных метров принадлежит ему и его супруге Ирине. В начале ноября это жилье на Рочдельской улице было выставлено на продажу. Потенциальным покупателям предлагается панорамный вид на центр столицы, Дом правительства и высотку на Кудринской площади.
В квартире есть камин на каждом этаже, отделка мрамором, библиотека, комнаты для персонала, гардеробная, пять санузлов и две лоджии, а также круглосуточная охрана. Кроме того, по информации СМИ, до своего переезда за границу Касьянов* обладал пятью квартирами рядом с МГУ и Воробьевыми горами, общая стоимость которых составляет около 300 миллионов рублей. Также ему принадлежит пентхаус на Рочдельской улице, пять гектаров леса с особняком на Новоогаревском шоссе в Усово (примерно стоимостью один миллиард рублей) и другая недвижимость.
На объявление о продаже квартиры Касьяновым* обратили внимание участники движения «Ветераны России».
«Бывший премьер выставил на продажу хоромы в 427 квадратов, чтобы дальше с комфортом жить в Прибалтике. О том, что жилище было казенным, узнали «Ветераны России» и потребовали от Генеральной прокуратуры изъять квадратные метры в пользу государства», — пишет телеграм-канал Mash.
По информации портала, пятикомнатную квартиру, выданную Касьянову* как служебную в начале 2000-х, он сейчас пытается продать за 700 миллионов рублей.
Путин называл Касьянова политиком с нулевой активностью
Президент РФ Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
В 2011 году, когда Владимир Путин занимал пост главы правительства России, он вспомнил, что многие либерально настроенные и уважаемые в своих кругах члены правительства настаивали на необходимости устранения Михаила Касьянова*. Они выражали недовольство, утверждая, что не хотят работать «с этим жуликом». Путин также упомянул кличку Касьянова* — «Миша два процента», которая, по слухам, появилась из-за его возможной причастности к коррупционным схемам.
«Работал ли он эффективно? В начале своего срока он старался что-то делать. Однако во вторые два года его активность была нулевой», — отзывался о Касьянове* Владимир Путин.
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