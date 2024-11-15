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У экс-премьера Касьянова* отбирают квартиру за 700 млн: удастся ли ему спасти жилье, заявления Путина

Михаил Касьянов (Фото: РИА Новости/Сергей Субботин)

Михаил Касьянов (Фото: РИА Новости/Сергей Субботин)

У бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова* возникли проблемы с роскошной недвижимостью в центре Москвы. Жилье, стоимостью 700 миллионов рублей, намерены обернуть в пользу государства. Подробности – в материале «Радио 1».

Имущество Касьянова* и отъезд из России


Касьянов* покинул Россию вместе с семьей в 2022 году и сейчас проживает в Латвии. Его квартира в Москве площадью 427 квадратных метров принадлежит ему и его супруге Ирине. В начале ноября это жилье на Рочдельской улице было выставлено на продажу. Потенциальным покупателям предлагается панорамный вид на центр столицы, Дом правительства и высотку на Кудринской площади.



В квартире есть камин на каждом этаже, отделка мрамором, библиотека, комнаты для персонала, гардеробная, пять санузлов и две лоджии, а также круглосуточная охрана. Кроме того, по информации СМИ, до своего переезда за границу Касьянов* обладал пятью квартирами рядом с МГУ и Воробьевыми горами, общая стоимость которых составляет около 300 миллионов рублей. Также ему принадлежит пентхаус на Рочдельской улице, пять гектаров леса с особняком на Новоогаревском шоссе в Усово (примерно стоимостью один миллиард рублей) и другая недвижимость.



На объявление о продаже квартиры Касьяновым* обратили внимание участники движения «Ветераны России».

«Бывший премьер выставил на продажу хоромы в 427 квадратов, чтобы дальше с комфортом жить в Прибалтике. О том, что жилище было казенным, узнали «Ветераны России» и потребовали от Генеральной прокуратуры изъять квадратные метры в пользу государства», — пишет телеграм-канал Mash.

По информации портала, пятикомнатную квартиру, выданную Касьянову* как служебную в начале 2000-х, он сейчас пытается продать за 700 миллионов рублей.

Путин называл Касьянова политиком с нулевой активностью


Президент РФ Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В 2011 году, когда Владимир Путин занимал пост главы правительства России, он вспомнил, что многие либерально настроенные и уважаемые в своих кругах члены правительства настаивали на необходимости устранения Михаила Касьянова*. Они выражали недовольство, утверждая, что не хотят работать «с этим жуликом». Путин также упомянул кличку Касьянова* — «Миша два процента», которая, по слухам, появилась из-за его возможной причастности к коррупционным схемам.

«Работал ли он эффективно? В начале своего срока он старался что-то делать. Однако во вторые два года его активность была нулевой», — отзывался о Касьянове* Владимир Путин.

Признание иноагентом


Михаил Касьянов* был внесен в реестр иноагентов в ноябре 2023 года. Это решение было обусловлено его деятельностью по созданию и распространению недостоверной информации о действиях российских властей и его критикой спецоперации на Украине

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*внесен Минюстом России в реестр иноагентов

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#статьи
Путин проведет телефонный разговор с Шольцем 15 ноября
Bloomberg: Шольц проведет телефонный разговор с Путиным 15 ноября
15 ноября 2024, 16:27

Владимир Путин и Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в пятницу 15 ноября впервые почти за два года. Такие данные приводит агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
«Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц планируют провести в пятницу телефонный разговор, как сообщает знакомый с ситуацией человек на условиях анонимности», — говорится в статье.
Днем 15 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что Путин в пятницу запланировал еще один международный телефонный разговор, помимо уже состоявшегося с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Далее во второй половине дня еще один международный телефонный разговор мы ожидаем. По итогам дадим сообщение. Думаю, это будет где-то в районе пяти или сразу после пяти вечера», — сказал Песков журналистам.
Однако с кем именно планирует поговорить Путин, Песков не уточнил.

Шольц в недавнем интервью телеканалу ARD также заявил, что «подходящее время» для телефонного разговора с Путиным настанет скоро.

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#владимир путин
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#олаф шольц
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Авиация Израиля уничтожила многоэтажку в пригороде Бейрута
15 ноября 2024, 16:00

Фото: istockphoto/e-crow

Многоэтажку в южном пригороде Бейрута уничтожили в результате авиаудара израильские военные, пишет РИА Новости, ссылаясь на очевидцев. Инцидент произошел в Тайуни.
«Мощная ракета ударила у основания здания на Тайуни, и оно полностью рухнуло», — сказано в публикации.
До этого представитель израильской армии предупреждал о запланированной атаке на районы Бурдж-аль-Бараджне и Гхбейри.

С начала октября военнослужащие Израиля проводят операцию против шиитской группировки «Хезболлах» на юге Ливана.

Ранее издание The Washington Post сообщало, что министр Израиля по стратегическому планированию Рон Дермер проинформировал будущего президента США Дональда Трампа о намерениях ускорить достижение консенсуса о завершении боевых действий в Ливане.

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#мир
#израиль
#ливан
#война
#цахал
#новости
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Москалькова попросила Минобороны прояснить механизм демобилизации военных
15 ноября 2024, 15:26

Фото: istockphoto/Dzmitry Ryshchuk

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Минобороны с просьбой разъяснить процесс демобилизации военнослужащих. Об этом информирует «Интерфакс».
На всероссийском координационном совете омбудсменов Москалькова отметила, что призывная комиссия принимает решение о неправомерной мобилизации. Это решение передается командиру воинской части, который не имеет четкого механизма для демобилизации.

Она обратилась к заместителю начальника главного военно-медицинского управления Минобороны России Александру Серговенцеву с вопросом о том, какой документ необходимо оформить командиру для демобилизации военнослужащего.

Москалькова подчеркнула, что этот вопрос больше относится к кадровой службе Министерства обороны. Серговенцев согласился с этим и пообещал передать запрос начальнику главного управления кадров министерства.

Ранее стало известно, что на территории Сумской области Украины найдены 13 россиян, которых насильно переместили из Курской области. Сейчас российская сторона пытается вернуть их на родину.

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#сша
#минобороны
#киев
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«Быть на коленях в удовольствие»: Захарова высказалась о Макроне
Захарова высказалась об издевательстве Макрона над христианством на ОИ-2024
15 ноября 2024, 15:09

Фото: istockphoto/ser-alim

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале высказалась об отказе Папы Римского посетить Париж накануне католического торжества Непорочного Зачатия Девы Марии. Визит должен был состояться 8 декабря в рамках открытия Собора Парижской Богоматери, который восстановили.
«За издевательства над христианством и здравым смыслом, которые Макрон устроил на Олимпийских играх в Париже, ему прилетело», — написала Захарова.

Дипломат также вспомнила историю тысячелетней давности, когда папа Григорий VII позволил «кайзеру» Священной Римской империи Генриху IV исправиться, пригрозив отлучить от церкви. В первый раз «кайзера» простили, он прошел через Альпы и три дня вымаливал прощения на коленях. Однако в итоге он все равно был отлучен и проклят как церковью, так и сыновьями.

«Другое дело, что Макрону быть на коленях не в наказание, а в удовольствие», — резюмировала Захарова.

Открытие Олимпиады-2024 в Париже кончилось скандалом и оскорблением чувств верующих.

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#мир
#россия
#франция
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#скандал
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«Память короткая»: в Польше жестко ответили на слова Зеленского
Министр обороны Польши упрекнул Украину в короткой памяти после слов Зеленского
15 ноября 2024, 14:55

Фото: iStock/Berezko

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш упрекнул Украину в «короткой памяти» в ответ на слова Зеленского о недостаточной поддержки с польской стороны. Об этом он заявил в эфире телеканала TVN24. По его словам, Варшава «делала и продолжает делать все, что возможно».
«По словам министра, память украинцев «короткая». Он напомнил, что в первые месяцы войны Польша пожертвовала военное снаряжение и организовала гуманитарную помощь», — сказано в публикации.
Косиняк-Камыш подчеркнул, что у польской поддержки есть предел, который нельзя переступать — вопрос безопасности самой Польши.
«Предел помощи Украине — это вопрос безопасности Польши. Если передача какого-то оборудования будет угрожать безопасности польского государства, я просто не буду передавать это оборудование», — подчеркнул он.
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Стянута военная техника: протесты в Абхазии, связь с Россией, что происходит сейчас
15 ноября 2024, 14:40

Массовые беспорядки в Абхазии (Фото: кадр из эфира телеканала «Россия 24»)

Вечером 11 ноября сотни граждан собрались на площадях Сухума после задержания нескольких оппозиционных политиков. Президент Абхазии созвал заседание Совета безопасности и приказал разместить военную технику у своей резиденции. О причинах протестов и намерениях демонстрантах расскажет «Радио 1».

Что происходит в Абхазии: последние события


Беспорядки в Сухуме начались 11 ноября. Митингующие собрались на площади Свободы, пытаясь прорваться в здания Службы государственной безопасности (СГБ) и Министерства внутренних дел.

Вскоре после начала акций протеста демонстранты заблокировали с помощью тракторов дороги, ведущие в город, а также перекрыли Верхний Гумистинский, Нижний Гумистинский и Кодорский мосты.

«Все ключевые мосты в столице Абхазии заблокированы», — сообщали участники митинга.

Что стало причиной протестов


Причиной массовых выступлений стали задержания нескольких оппозиционных политиков, включая депутатов Народного собрания Абхазии. Среди задержанных оказались Омар Смыр, Гарри Кокая, Алмасхан Ардзинба, Рамаз Джопуа и Аслан Гварамия. По словам их сторонников, во время задержаний политиков «выволокли из машины и уложили лицом в асфальт под угрозой оружия», после чего доставили в здание СГБ.

Оппозиция утверждает, что задержания проходили без объяснения причин. Действия правительства в отношении оппозиции связываются с попыткой президента Абхазии Аслана Бжании укрепить свою власть, одновременно «лишая страну истинного суверенитета». В заявлении протестующих подчеркивается: «Это не просто политическая борьба, это попытка отобрать у абхазского народа суверенитет и права, которые были завоеваны тридцать лет назад».

Задержанные оппозиционеры выступали против инвестиционного соглашения, подписанного Абхазией с Россией 30 октября. Для его вступления в силу документ должен быть ратифицирован абхазским парламентом, заседание которого запланировано на 15 ноября.


Обстановка в Абхазии (Фото: кадр из эфира телеканала «Россия 24»)

Инвестиционное соглашение между Абхазией и Россией: что означает


Соглашение «Об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Республике Абхазия» предоставляет российским компаниям возможность реализовывать инвестиционные проекты на территории республики. Власти страны подчеркивают, что инвестиции из России должны сыграть ключевую роль в стабилизации экономической ситуации в регионе.

Абхазская оппозиция выразила резкую критику в адрес инвестиционного соглашения, считая, что его реализация приведет к масштабному строительству жилых комплексов, которые могут быть заселены десятками тысяч иностранных граждан. Кроме того, оппозиционеры рассматривают это соглашение как распродажу ресурсов страны иностранным инвесторам. Бывший министр экономики и кандидат в президенты Абхазии на выборах 2020 года Адгур Ардзинба охарактеризовал его как «документ, который предоставит олигархам неограниченные льготы и откроет путь к распродаже Абхазии».


Как власти Абхазии комментируют протесты?


Сразу после начала протестов председатель Совета безопасности страны Дмитрий Кучуберия охарактеризовал происходящее как массовые беспорядки. Он связал их с принятием парламентом проекта строительства многофункциональных комплексов. По словам генерального прокурора Адгура Агрбы, после этого на одного из депутатов напали оппозиционные активисты. Принятый документ напрямую затрагивает исполнение инвестиционного соглашения с Россией, против которого выступает абхазская оппозиция.

Протесты в Абхазии (Фото: кадр из эфира телеканала «Россия 24»)

Президент Абхазии Аслан Бжания созвал заседание Совета безопасности, на котором руководители силовых структур доложили о предпринимаемых мерах для предотвращения правонарушений, отметив ухудшение ситуации в первые часы протестов. В настоящее время была предотвращена попытка протестующих проникнуть в здание Совета безопасности. К резиденции президента была стянута военная техника. Генеральный прокурор Адгур Агрба сообщил, что злоумышленники были задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Позже представители властей заявили, что задержанных оппозиционеров планируется вскоре отпустить.

Ситуация в Абхазии 15 ноября


15 ноября абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос ратификации соглашения с Россией о реализации инвестиционных проектов на территории республики. Однако местная оппозиция заявляет об угрозе суверенитету страны из-за подписания данного соглашения. В результате протестов заседание парламента было отменено, сообщает РИА Новости.

На заседание явились более 20 депутатов, 13 из которых проголосовали за отмену сессии. Спикер Лаша Ашуба отметил, что не все парламентарии готовы работать в такой напряженной обстановке.

В Абхазии заявили о двух тысячах протестующих из-за соглашения с Россией


Организаторы протестов в Абхазии утверждают, что в акции участвуют около 2,5 тысячи человек, пишет ТАСС.

Число пострадавших


Главврач скорой помощи Сухума Аслан Джопуа сообщил о двух пострадавших в результате столкновений у здания абхазского парламента, пишет издание РИА Новости.

«Двое человек пострадали при штурме парламента. Один получил травму головы, его мы отправили в республиканскую больницу, второму наложили несколько швов на станции и отпустили», — сказал он.

Протестующие протаранили грузовиком ворота территории администрации президента


Протесты в Абхазии 15 ноября (Фото: кадр из эфира телеканала НТВ)

В Сухуме участники протеста на грузовике прорвали ворота здания администрации президента. Столкновения между силовиками и оппозиционными сторонниками происходят у соседнего здания парламента, где митингующие также разрушили часть ограды и забрасывают оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками. В окрестностях здания слышны звуки, напоминающие выстрелы.


Реакция президента Абхазии


Президент Абхазии Аслан Бжания, по всей видимости, покинул здание администрации на фоне сообщений о том, что комплекс правительственных зданий в Сухуме окружен. Об этом сообщает телеграм-канал «Патриоты Абхазии».

Кроме того, комплекс правительственных зданий покинули глава Минэкономики Абхазии, главы Совбеза, МВД, а также некоторые депутаты.

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#россия
#политика
#соглашение
#статьи
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Стало известно число пострадавших в столкновениях у парламента Абхазии
Два человека пострадали в столкновениях у парламента Абхазии
15 ноября 2024, 14:32

Фото: iStock/maxim4e4ek

Два человека на данный момент пострадали в результате столкновений у здания абхазского парламента в Сухуме. Об этом сообщил столичный главврач скорой помощи Аслан Джопуа в беседе с РИА Новости. По его словам, одного госпитализировали с травмой головы, второму наложили несколько швов и отпустили.
«Двое человек пострадали при штурме парламента. Один получил травму головы, его мы отправили в республиканскую больницу, второму наложили несколько швов на станции и отпустили», — рассказал он.
Ранее сообщалось, что парламент Абхазии перенес на следующую неделю планировавшееся на сегодня рассмотрение вопроса ратификации инвестсоглашения с РФ, которое вызывает негативную реакцию оппозиционеров. Однако протестующие практически сразу же заявили, что расходиться не намерены. Сейчас они протаранили «Уралом» ворота парламента и ворвались на его территорию.

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#техника
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#новости
#парламент
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В Кремле назвали главную проблему работы YouTube в России
Песков: проблема работы YouTube связана с несоблюдением законов России
15 ноября 2024, 14:16

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

Проблема работы YouTube не является приоритетной для населения страны и связана с тем, что площадка не соблюдает законы России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он пояснил, что замедление YouTube не входит в перечень приоритетных вопросов для россиян.
«Такая постановка вопроса: «Когда россиянам вернут YouTube?», я бы с ней, наверно, не согласился. Это совсем не главное сейчас», — отметил пресс-секретарь главы государства.
Песков подчеркнул, что все проблемы исходят из того, что сервис отказывается соблюдать российские законы, хотя обязана им следовать, а также не меняет и не обновляет соответствующее оборудование.
«Во многом есть такие проблемы. Опять же они связаны с тем, что компания не хочет выполнять законы Российской Федерации, хотя обязана это делать. Ну с другими аспектами президент, действительно, сказал, что посмотрит», — сказал он.
Напомним, во время встречи с гендиректором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым президент России Владимир Путин пообещал разобраться с замедлением работы YouTube в России.

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#законы
#песков
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В Абхазии перенесли заседание о ратификации инвестиционного соглашения с Россией
15 ноября 2024, 13:25

Фото: iStock/slexp880

Парламент Абхазии перенес сегодняшнее заседание о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Об этом сообщает РИА Новости. Спикер Лаша Ашуба, как отмечается, пояснил, что некоторые депутаты не готовы работать в напряженных условиях.
По информации агентства, на заседание пришел 21 депутат, 13 из которых проголосовали за перенос сессии, еще четверо высказались против и трое воздержались. В итоге рассмотрение ратификации инветсоглашения отложили до следующей недели.

Напомним, Россия и Абхазия подписали инвестиционное соглашение 30 октября, так как республика не может самостоятельно обеспечить восстановление основных экономических направлений. Сегодня, 15 ноября, соглашение должны были ратифицировать, однако противники договора призвали граждан выйти с протестами.

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#россия
#соглашение
#заседание
#военная депутат
#протесты
#абхазия
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