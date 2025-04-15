Минюст внёс фонды Элтона Джона в список нежелательных организаций в РФ

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Минюст России внёс фонды британского певца Элтона Джона в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.
Отмечается, что в перечень попали британский и американский Elton John AIDS Foundation («Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом»)* и британская организация Justice for Journalists Foundation (Фонд «Справедливость для журналистов»)*.
В начале апреля стало известно, что Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность двух неправительственных организаций Elton John AIDS Foundation*, основанных музыкантом Элтоном Джоном. Первоначально фонд был учреждён в 1992 году в США, а спустя год в Великобритании была зарегистрирована НПО с аналогичным названием.
В надзорном ведомстве подчеркнули, что целями организации является профилактика и борьба со СПИДом, а также преодоление дискриминации в отношении ВИЧ-инфицированных людей. Однако на деле фонд сосредоточен на пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений**.
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***признан Минюстом РФ иноагентом
В начале апреля стало известно, что Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность двух неправительственных организаций Elton John AIDS Foundation*, основанных музыкантом Элтоном Джоном. Первоначально фонд был учреждён в 1992 году в США, а спустя год в Великобритании была зарегистрирована НПО с аналогичным названием.
В надзорном ведомстве подчеркнули, что целями организации является профилактика и борьба со СПИДом, а также преодоление дискриминации в отношении ВИЧ-инфицированных людей. Однако на деле фонд сосредоточен на пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений**.
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*организация признана Минюстом РФ нежелательной на территории России
**движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России
***признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова