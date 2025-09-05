Минюст внёс в реестр иноагентов экономиста Ицхоки* и бывшего клирика РПЦ
Минюст России внёс в реестр иностранных агентов сразу шестерых новых фигурантов. Обновлённый список представлен на официальном сайте ведомства.
В реестр вошли: экономист, профессор Гарвардского университета Олег Ицхоки* и бывший клирик Русской православной церкви (РПЦ) монах Сергей (в миру – Сергей Говорун)*.
Также статус иноагента получили блогеры Анна Степанова* и Владимир Смолин*, а из медийных ресурсов – сетевой проект Om TV* и сайт «Компромат 1»*.
Как отмечает ТАСС, Минюст традиционно не раскрывает конкретные основания для внесения в реестр, однако, согласно российскому законодательству, в список попадают лица, которые, по мнению ведомства, получают поддержку из-за рубежа и участвуют в политической деятельности на территории РФ.
Добавление Ицхоки* в перечень иноагентов вызвало особый общественный резонанс, так как он считается одним из наиболее известных российских экономистов за рубежом. Он активно комментировал экономические последствия конфликта на Украине и санкционной политики в отношении России.
Читайте также: *признан(а) Минюстом РФ иноагентом