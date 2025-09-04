Племянник Максима Галкина* покинул Россию после начала СВО

04 сентября 2025, 08:34

Максим Галкин* (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

Племянник известного комика Максима Галкина*, 27-летний Никита, покинул Россию всего через четыре дня после начала специальной военной операции. Об этом пишет Telegram-канал «‎Shot».