Племянник Максима Галкина* покинул Россию после начала СВО
Племянник известного комика Максима Галкина*, 27-летний Никита, покинул Россию всего через четыре дня после начала специальной военной операции. Об этом пишет Telegram-канал «Shot».
Сначала он вылетел в Ереван, а затем переехал в Сербию, где провел большую часть 2023 года, арендуя трехкомнатную квартиру с личным бассейном и террасой за 60 евро в сутки. Никита завершил службу в автомобильных войсках, обучаясь в военном училище в Воронежской области. На его присяге в 2017 году присутствовал дядя, Максим Галкин*.
Перед отъездом Никита проживал в Хамовниках и владел долей в 8-комнатной квартире площадью 163 квадратных метра. В этом году его жилье было продано за 141 миллион рублей. После переезда за границу Никита практически полностью оборвал связи с Россией и закрыл индивидуальное предпринимательство в сфере торговли. Никита является сыном старшего брата Максима Галкина*.
*Признан иноагентом в РФ
**Деятельность Meta (Instagram*) запрещена в России как экстремистская
