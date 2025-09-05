Журналистку «Дождя»* Ратникову* разыскивают по делу о фейках про ВС РФ
Министерство внутренних дел России объявило в розыск корреспондента телеканала «Дождь»* Валерию Ратникову*. Об этом, со ссылкой на базу МВД, сообщает ТАСС; в записи указано: «Разыскивается по статье УК».
Ранее, 18 июля, Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении Ратниковой*, главного редактора «Дождя»* Тихона Дзядко* и ведущей Екатерины Котрикадзе* — им вменяются распространение фейков о российской армии и неисполнение обязанностей иноагента. По версии СК, сотрудники «Дождя»* опубликовали в одном из мессенджеров ложную информацию о действиях российских военных в отношении мирного населения Украины; ведомство также рассматривало вариант объявления в розыск Котрикадзе* и Ратниковой*.
Ранее, 25 августа, по делу о фейках о российской армии заочно была арестована журналистка «Дождя»* Анна Монгайт*. Поводом для дела послужили её публикации в Telegram, в том числе пост о разрушении Спасо‑Преображенского собора в Одессе.
Перед этим стало известно, что в Ингушетии мужчина пойдет под суд за убийство полицейского 26 лет назад.
*Лица и организации, признанные иноагентами в РФ
Читайте также: