Журналистку «Дождя»* Ратникову* разыскивают по делу о фейках про ВС РФ

05 сентября 2025, 16:43

МВД объявлена в розыск журналистка «Дождя»* Ратникова* по делу о фейках

Фото: istockphoto/blinow61

Министерство внутренних дел России объявило в розыск корреспондента телеканала «Дождь»* Валерию Ратникову*. Об этом, со ссылкой на базу МВД, сообщает ТАСС; в записи указано: «Разыскивается по статье УК».